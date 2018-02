A sürgősségi osztályokon is kampányolnak

Az elmúlt időben több negatív kritika is érte a sürgősségi ellátást, nemcsak a hibásnak vélt orvosi döntések, de a rendkívül hosszú várakozási idők, illetve a nem megfelelő hangnem miatt is. Bognár Zsolt, a Magyar Sürgősségi Orvostani Társaság (MSOTKE) elnöke azt mondta a Magyar Időknek: a sürgősségi osztályokon dolgozók mindennapi erőfeszítései és a kormányzat aktív támogatása mellett indított fejlesztések ellenére is van még mit javítani a szakma megítélésén. Ezért úgy döntöttek, kezdeményezőleg fognak fellépni a saját szakmájuk és a tárca felé is, hogy minél hamarabb elinduljon egy pozitív változás.

Az MSOTKE elnöke szerint a lakosság informálása nagyon fontos lépés ahhoz, hogy csökkenjen a sürgősségi osztályok zsúfoltsága és ezzel párhuzamosan javuljon a betegek elégedettsége, növekedjen a betegbiztonság. Ezért a társaság még az idén szeretne

egy társadalmi szemléletváltási kampányt indítani,

elsősorban azért, hogy a páciensek elvárásait a valós lehetőséghez igazítsák a sürgősségi ellátással kapcsolatban.

A szemléletformálást az általános iskola felső tagozatában és a középiskolákban kezdenék, így a következő generációk már úgy nőnének fel, hogy egyrészt sokkal jobban értenék a betegségüket, másrészt azt is, hogy milyen igényekkel léphetnek fel az ellátórendszerrel szemben.

A sürgősségi osztályokon is van ugyanakkor teendő, például a kommunikáció javítása – ismerte el Bognár Zsolt. Ez – mint mondta – ha nem is az orvoslás alfája és ómegája, de nagyon fontos része. Ezért sok sürgősségi osztályon kezdődik vagy folytatódik a közeljövőben a kommunikációs tréning.

