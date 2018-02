Friss információk a reptéri lopásokról

Újabb személyeket vonhatnak felelősségre a Liszt Ferenc Repülőtér poggyyászkezelésekor történt lopások miatt, soron kívüli vizsgálat is zajlik.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium soron kívül vizsgálja a földi kiszolgáló cégek és a Budapest Airport gyakorlatát, a Budapest Airport is szigorú intézkedéseket jelentett be, még motozásokat is ígértek. Tavaly a Liszt Ferenc repülőtér poggyászkezelő rendszerén több millió csomag futott át, de csak valamivel több mint félszáz esetben jelentettek lopást.

Az elmúlt hetekben viszont számos utas jelentette, hogy kifosztották a poggyászát. Pénteken Babos Tímea írta meg, hogy a Ferihegyen feladott csomagjai Dohába szétvágva, meglopva érkeztek.

A rendőrség is vizsgálatot indított, szombaton elfogtak két embert, akiknél házkutatást is tartottak, és megtalálták a sportolótól ellopott ékszert és parfümöt.

A Hír TV-nek nyilatkozott Bráda Balázs, a Repülőtéri Rendőri Igazgatóság felderítő osztályának vezetője. Azt mondta, a lopást a repülőgép rakterében hajtották végre, olyan területen, amely nincs kamerák lefedettségében, az elkövetők pedig az egyik földi kiszolgáló cég alkalmazottai voltak. Hozzátették, információik szerint újabb személyeket vonhatnak felelősségre a lopások miatt.

Szakértők szerint a berakodásnál van az a kritikus pont, ahol a szarkák meg tudják dézsmálni a poggyászokat, ugyanis sok légitársaság nem ügyel arra, hogy bekamerázza azt a területet, ahová a poggyászokat beviszik - írták.

Ha máskor is tudni szeretne hasonló hírekről, vagy elmondaná a véleményét, lájkolja az Infostart Facebook-oldalát!