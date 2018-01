Ilyenek lesznek az új magyar harci helikopterek

Mintegy 40 helikopter beszerzését tervezi a Magyar Honvédség a következő években – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában a Magyar Honvédség vezérkari főnöke. Benkő Tibor vezérezredes hozzátette: a most felújított orosz helikopterek 2025-ig lesznek használhatóak.

Csapatszállító repülőgépeket vásárolt a Magyar Honvédség, érkezésük folyamatban van, és jövő tavasszal már rendelkezésre is állnak ezek a járművek – tájékoztatott a vezérkari főnök. Az új repülők a személyi állomány és egyéni felszerelések, valamint kisebb tömegű eszközök, anyagi készletek szállítására alkalmasak, de úgynevezett légi mentőfeladat ellátására is képesek.

Olyan gépek beszerzésére is szükség van, melyek teherszállításra is alkalmas, mely technikai eszközöket tud cipelni és deszantolni, továbbá ha kell, légi utántöltési feladatot is végre tud hajtani. A honvédségnél folyamatban van szállító- és harci helikopterek felújítása, mivel ezen eszközök használhatóságának ideje 2023 és 2025 között lejár, így addig új járművek beszerzésére van szükség.

Az új helikoptereknél elvárás, hogy kiképzési, szállítási és tűztámogatási feladatokat is képes legyen ellátni. A Magyar Honvédség számításai szerint mintegy 40 új helikopterre van szükségük – mondta Benkő Tibor. A honvédség azt határozza meg, hogy milyen képességekkel kell bírnia a beszerzésre váró eszköznek, a típus, a márka és a bekerülési költség megállapítása már a kormányzatra tartozik – tette hozzá.

Magyarország nincs – és más nemzetek sincsenek – kötelezve arra, hogy hadieszközöket kizárólag NATO-tagállamtól szerezzenek be, minden hadseregnél a kívánt képességek megléte az elsődleges szempont – hangsúlyozta a vezérkari főnök.

