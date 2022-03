Bangóné Borbély Ildikó: nem mindenki játszik kormányváltásra az ellenzékben

Elkövettem egy hibát, és ezért vállalom a felelősséget – mondta a diplomaügye miatt a politikából kivonuló, az MSZP-ből önként kilépő Bangóné Borbély Ildikó az Indexnek adott interjúban, de hozzátette, április 3-ig nem beszél az esetéről. Annyit azonban elárult, hogy az ellenzéki oldalon nem ő az egyetlen, aki érintett ilyen ügyben. Neveket nem akart mondani, csak annyit tett hozzá, hogy parlamenti képviselők is lehetnek közöttük.

A diplomaügye szerinte azért most robbant ki, mert a szocialista pártot most még az ellenzéki szövetségen belül is mindenki gyengíteni akarja. "Azt is ki merném jelenteni, hogy nem mindenki játszik kormányváltásra" – mondta, és úgy véli, az elmúlt napok vesztegetési ügyeit figyelve egyértelműen kijelenthető, hogy az MSZP-re mért ütések elég tudatosak.

Bangóné Borbély Ildikó úgy látja, az ellenzéknek most össze kellene zárnia, ehelyett "egyesek örülnek annak, ha sikerül valakit kipöckölni. Pedig a választók egységet és kormányváltást szeretnének."

Az is fájlalja, hogy noha vállalta a felelősséget, és önként kilépett az MSZP-ből, a pártja nem cáfolta azokat a tudósításokat, amelyek szerint a párt eltávolította őt. Szerinte ugyanakkor nem nem a szocialista párton belüli helyezkedés volt a diplomabotránya hátterében, mert az idei választásra csak a 10. helyet kapta az MSZP listáján, és a közös listán biztosan nem jutott volna neki befutó hely.

A felvetésre, hogy a hasonló ügybe keveredő momentumos Hajnal Miklós egyéni jelöltként indulhat a XII. kerületben, Bangóné Borbély Ildikó azt mondta, számára nem volt kérdés, hogy vállalja a felelősséget azért, ami történt.

"Az ellenzéki pártok felállítottak egy etikai kódexet. Hajnal Miklóssal kapcsolatban pedig csak azt tudom mondani, hogy ez az etikai kódex valakire vonatkozik, valakire pedig nem. Mindenkinek magának kell eldöntenie, hogy mi fér bele a későbbi politikai élete szempontjából, és mi nem. A Momentum és Hajnal Miklós úgy döntött, hogy nem vállalják az ő hasonló ügyének a következményeit. Én az első perctől kezdve vállaltam a felelősséget, és azt gondolom, hogy Hajnal Miklósnak is vállalnia kellene. Ha valami az egyik pártra vonatkozik, akkor a másik párt képviselőire és jelöltjeire is vonatkoznia kell" – mondta a volt képviselő.

A vesztegetési ügybe keveredett volt párttársairól azt mondta, az ártatlanság vélelme mindenkit megillet: Horváth Csabát, Tóth Csabát, Molnár Zsoltot vagy Baja Ferencet is. "Mindenkinek egységesen kellene betartania az etikai szabályokat, amelyek minden pártra vonatkoznak" – tette hozzá.

"Nem rejtem véka alá, hogy nehezen éltem meg az elmúlt heteket, mert azt gondolom, egy férfi politikus nem kapott volna akkora ütést, mint amekkorát én nőként kaptam. A társadalom valamiért másképp kezeli a férfi politikusokat. Nem mondom, hogy nem érdemeltem meg, amit kaptam, de ezáltal legalább eldőlt, ami amúgy is bennem motoszkált az utolsó négy év nehézségei után, amikor kevés sikerélményük volt, hogy ez most egy jó alkalom arra, hogy váltsak. Most vár rám a civil élet" – mondta a jövőbeli terveiről, és kijelentette: "Okos mondás, hogy aki korpa közé keveredik, megeszik a disznók. Tényleg ez a helyzet. Úgy tűnik, hogy nem kellenek a valóban tisztességes emberek a politikába."

Nyitókép: MTI/Soós Lajos