Pénteken 21 órakor csak az derül ki, mely pártok nem tudnak listát állítani április 3-án

A törvény szerint az egyéni választókerületekben induló jelölteket legkésőbb a szavazást megelőző 37. napon kell bejelenteni. Ez a határidő február 25-én, pénteken 16 órakor jár le. Az országos listát legkésőbb a szavazást megelőző 36. napon kell bejelenteni, ebben az esetben tehát szombat délután négyig. Országos listát csak azok a pártok állíthatnak, amelyek legalább tizennégy megyében, illetve Budapesten legalább 71 egyéni választókerületben önálló és nyilvántartásba vehető jelöltet indítanak, ami azt jelenti, hogy ez a minimálisan 71 ember fejenként összegyűjtött legalább 500 érvényes választói ajánlást.

Az InfoRádió értesülése szerint

leghamarabb péntek este kilenc órakor derül ki, hogy hány jelelőszervezet nem tudott összeszedni 71 önálló jelöltet,

tehát melyek azok a pártok, amelyeknek biztosan nem lesz országos listájuk.

Amely pártoknak megvan a 71 vagy annál több önálló jelöltük, azoknak is meg kell várniuk, hogy a Nemzeti Választási Bizottság ellenőrizze a jelöltjeik ajánlásait. Ha olyan sok érvénytelen ajánlást találnak, hogy a tényleges jelöltek száma 71 alá csökken, akkor ezek a pártok sem állíthatnak országos listát. Információnk szerint ez leghamarabb hétfőn délután derül ki, sőt még utána is van egy háromnapos fellebbezési lehetőség a Kúriánál. Ráadásul közben – úgy tudjuk, hogy már szombaton késő délután – sorsolást rendeznek, hogy eldöntsék a listák sorrendjét a szavazólapon, holott a listákról addig még nem is születik meg a végleges döntés.

A jelöltekről és a listákról egyelőre csak egy péntek reggel kilenc órai összesítés az utolsó elérhető információforrás. Ennek alapján

a Fidesz-KDNP-nek mind a 106 egyéni választókerületben jogerősen nyilvántartásba vett jelöltje van.

A DK, a Jobbik, a Momentum, az MSZP, az LMP és a Párbeszéd által alkotott ellenzéki szövetség a legutolsó rendelkezésre álló adatsor szerint 105 jogerősen nyilvántartásba vett jelölttel rendelkezik, és egy nem jogerősen nyilvántartásba vettel. Az utóbbi nem más, mint a Gér Mihály helyére jóformán az utolsó pillanatban beugró, és ezért nagyon gyors aláírásgyűjtésre kényszerülő Szabó Rebeka. A többi párt közül

a Mi Hazánk Mozgalom a reggel kilenc órai összesítés szerint 101,

a Gődény György-féle Normális Élet Pártja 97,

a Gattyán György által alapított Megoldás Mozgalom 91,

a Magyar Kétfarkú Kutyapárt 73,

a Magyar Munkáspárttal szövetségben induló, Szanyi Tibor vezette ISZOMM pedig 38 jelöltnél áll,

de ezek közül nem mindegyik jogerősen nyilvántartásba vett induló, sőt nem jogerősen elutasítottak is vannak közöttük.

Párt neve Jogerősen nyilvántar-tásba vett jelöltek száma Nem jogerősen nyilvántar-tásba vett jelöltek száma Bejelentett jelöltek száma Nem jogerősen elutasított jelöltek száma Jogerősen elutasított vagy kiesett jelöltek száma Összesen Fidesz-KDNP 106 - - - - 106 DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd 105 1 - - - 106 Mi Hazánk Mozgalom 36 32 33 - - 101 Normális Élet Pártja 10 21 55 7 4 97 Megoldás Mozgalom 9 12 69 1 - 91 Magyar Kétfarkú Kutya Párt 1 7 63 2 - 73 Igen Szolidaritás Magyarországért Mozgalom – Magyar Munkáspárt 2 5 30 - 1 38 A Mi Pártunk - IMA - 2 4 - - 6 Valódi Demokrata Párt - - 2 - - 2 Mindent a Cigányokért Fórum Párt - - 2 - 1 3 Magyar Szegények és Dolgozók Demokratikus Szervezete - - 2 - - 2 Magyar Liberális Párt - Liberálisok - - 1 - - 1 Polgári Válasz Mozgalom - 1 - - - 1 Zöldek, a Normális Emberek Pártja - - - - 1 1 Le az Adók 75 %-ával Párt - - - - 1 1 Független 1 7 22 7 1 38

