Török Gábor: Márki-Zay Péter elmondta az egyetlen rossz mondatot az orosz–ukrán háborúról

Az orosz–ukrán háború magyar választási kampányra gyakorolt hatását elemezte Facebook-bejegyzésében Török Gábor. A politikai elemző szerint a válsághelyzet általában a hatalmon lévőket erősíti, de a közelben kialakult háborús helyzet kiszámíthatatlan reakciókat eredményez, felkorbácsolja az érzelmeket.

"Hosszú idő után először fordulhat elő, hogy egy kiemelt kérdésben a Fidesz választóközönsége megosztottá válhat. A kormánypárti véleményvezérek egy része kritika nélkül átveszi az orosz álláspontot, ugyanakkor a háború hírei és képei könnyen Putyin-ellenessé tehetik még azokat is, akik korábban támogatták Orbán Viktor 2010 utáni oroszpolitikáját" – írja a posztban.

Kulcskérdéssé válhat az elemző szerint, hogy mit mond a miniszterelnök, de mindkét elvárásnak nem felelhet meg. Ugyanakkor úgy véli, szerencséje, hogy az ellenzék továbbra is segítségére siet: "Ilyen helyzetekben egyetlen rossz mondatot mondhat az ellenzék, és azt már – a háborúba küldött magyarokról és fegyverekről beszélve – a háború előtti napokban meg is tette Márki-Zay Péter." Márki-Zay Péter kijelentései Az ATV Egyenes beszéd című műsorában, február 22-én az ellenzéki miniszterelnök-jelölt kijelentette: "Ha a NATO úgy dönt, hogy akár fegyverekkel is támogatja Ukrajnát, akkor természetesen ezt mi is támogatni fogjuk." A Partizánnak adott február 13-i interjúban a kérdésére, ha kirobban a konfliktus, miniszterelnökként biztosítana-e katonai segítséget, azt felelte: "Hát hogyha a NATO úgy dönt, akkor akár katonait is."

Nyitókép: atv.hu