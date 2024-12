Nyolcvankét év után megkerült az elveszett amerikai cirkáló – a véletlennek köszönhetően

Majdnem kétszáz amerikai tengerész vesztette életét – szinte a teljes legénység –, amikor japán zuhanóbombázók végeztek a több mint száz méter hosszú rombolóval az Indiai-óceánon. Mindez hónapokkal az után történt, hogy Japán váratlanul pusztító támadást hajtott végre az amerikai Csendes-óceáni flotta fő bázisa, Pearl Harbor ellen, ahol több fontos hadihajót elsüllyesztett – amelyek a mai napig tengeri sírok.

The U.S. Navy destroyer USS Edsall (DD 219) in San Diego Harbor, California (USA), during the early 1920s. pic.twitter.com/BW0BegiVv4 — Hidden History (@HiddenHistoryYT) November 12, 2024

A decemberi rajtaütés késztette végül az Egyesült Államokat arra, hogy hadba lépjen a II. világháborúban.

Az Edsall elsüllyesztése a japánok további nagy hadi sikere volt, pedig az amerikai hajó próbált ellenállni a túlerőnek. A birodalmi flotta hajói 1942 márciusában lepték meg. Akkorra – egy korábbi csatában elszenvedett sérülései miatt – már nem volt harcra fogható. A tengerészek mellett 31 amerikai pilóta is a fedélzeten tartózkodott.

The U.S. Navy has confirmed that a wreck discovered last year by the Royal Australian Navy is that of USS Edsall (DD 219). Lost in the Indian Ocean in 1942, the exact fate of the Edsall was unknown until a decade later when captured Japanese film revealed that the destroyer had… pic.twitter.com/k6tm4x3RoZ — U.S. Naval Institute (@NavalInstitute) November 11, 2024

Az Edsall 1400 japán hadihajókról kilőtt lövedéket került el, de Joshua Nix kapitány és legénysége a később rájuk támadó 26 bombázóval már nem bírt. Egyetlen találat elég volt ahhoz, hogy a hadihajó elsüllyedjen. A kapitány különböző irányváltó manőverekkel és füstbe burkolózva próbálta visszatartani az ellenséget a macska-egér harcban. Egy japán harcos meg is jegyezte, hogy az Edsall „olyan volt, mint egy táncoló egér”.

Dacosan hátat fordított a támadóknak

A végzetes napon az Edsall – feltételezések szerint – egy másik amerikai hajó segítségére próbált sietni, amikor a Karácsony-szigetektől 225 mérföldre, dél-keletre a japánok felfedezték. A hajó „kilátástalan” csatába bocsátkozott két japán rombolóval és két nehézcirkálóval. Vissza is lőtt rájuk, de persze a japánok túlerőben voltak. A játékot megelégelve, Nagumo Csuicsí japán altengernagy, a Pearl Harbour elleni támadás levezénylője, ráküldte a zuhanóbombázókat. Nix kapitány közben hajója tatját a japánok felé fordította, ami a haditengerészek körében a dacos ellenállás jele. Másfél órával az után azonban, hogy az ellenség felfedezte, az Edsall felborult és elsüllyedt.



Az amerikaiak éveken át nem tudtak semmit a hajó sorsáról, de később a japánoktól zsákmányolt filmet nézve értesültek róla. A hajó elsüllyedését mutató kép (cikkünk elején) ennek a filmnek az egyik kockája.

NEW- 1 US Destroyer vs The Kido Butai - The Last Stand of USS Edsall



While searching for a missing oiler, the Clemson class destroyer USS Edsall accidentally runs into the Kido Butai. Fleeing, she is chased down by Japanese Cruisers and Battleships.https://t.co/ozIeUm3kFr pic.twitter.com/JEC980OiDS — The Operations Room - Battle Map Animations (@The_Ops_Room) September 1, 2024

A japánok néhány túlélőt kihalásztak a vízből, másokat viszont hagytak megfulladni. Egyetlen kimentett amerikai sem élte túl azonban a háborút a haditengerészet történetírói szerint. Indonéziában később felfedezett tömegsírokban megtalálták lefejezett holttesteiket.

Véletlenül bukkantak rá

A romboló roncsát tavaly fedezte fel az ausztrál haditengerészet, de csak most tették közzé a hírt és fedték fel a pontos koordinátákat. A Sky News jelentése szerint teljesen véletlenül találtak rá az Edsallra, egy, a térségben más céllal folytatott kutatás alkalmával. Az ausztrálok egy autonóm módon üzemelő és általában a tengerfenék feltérképezésére használt robottal határozták meg az elsüllyesztett romboló pontos helyzetét. Az Edsall 6000 méternél is mélyebben nyugszik.

Ez a hajó „különleges helyet foglal el a történelmünkben – mondta Mark Hammond altengernagy, az ausztrál haditengerészet főparancsnoka. – Különösen a csendes-óceáni csaták első szakaszában játszott rendkívül fontos szerepet az ausztrál hadihajók oldalán. Segített partjaink védelmében és részt vett az I124-es japán tengeralattjáró elsüllyesztésében, Darwin közelében.”

Nem kaptak kongresszusi kitüntetést, mert nem volt szemtanú

Az után, hogy megtalálták, az ausztrálok értesítették az amerikaiakat, akik először meg akartak bizonyosodni arról, hogy tényleg az eltűnt rombolót találták meg. Egy nappal később süllyesztettek el ugyanis a japánok egy másik amerikai rombolót, a USS Pillsbury-t. A hivatalos közlemény szerint a bizonyítékok meggyőző módon arra utalnak, hogy az Edsall a tenger mélyén fekvő roncs.

The wreck of the USS Edsall, a lone American destroyer that fought a Japanese fleet, has been found in the Indian Ocean, the U.S. Navy says. https://t.co/WQ8vtCy9pd — The Washington Post (@washingtonpost) November 11, 2024

A sors kegyetlen fintora, hogy bár a legénység hősies harcot folytatott, nem volt túlélő, aki ezt igazolhatta volna – így egyetlen tengerész sem jogosult a kongresszus kitüntetéseire. A legénységet 1942-ben eltűntnek és 1945-ben "valószínűleg halottnak" nyilvánították.

Egy dokumentált kitüntetésről viszont tudni: Richard "Dick" Meyers hadnagyot, a gépház parancsnokát halála után a Purple Heart (Bíbor Szív) sebesülési érdeméremmel tüntették ki. Érdekesség, hogy az amerikai csendes-óceáni flottában szolgált egy másik Edsall nevű hajó is, amelynek fedélzetén 1943 körül színes fotó is készült.