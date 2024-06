Új kínai követelés a Holddal kapcsolatban

A világ tudósai szabadon megvizsgálhatják a Csang’o-6 űrszonda által a Hold felderítetlen oldaláról hozott mintákat – közölte csütörtökön a Kínai Nemzet Űrkutatási Ügynökség (CNSA) egyik vezetője. Az újabb kínai szonda majdnem két hónapos küldetés után, kedden tért vissza a Földre és landolt a Kínához tartozó Belső-Mongóliában.

A küldetést történelminek is nevezik, mivel a Csang'o-6 eddig az egyetlen emberi eszköz, amely a Holdnak azon a részén landolt, amit a Földről soha nem látni. A felajánlást Pien Csikang, a kínai űrügynökség alelnöke tette, aki közben burkoltan bírálta az Egyesült Államokat, és felszólította Washingtont, hogy „el kellene hárítania az akadályokat” a két ország közötti együttműködés elől. „A Hold távoli oldalának geológiai szerkezete, anyagösszetétele és korai kozmikus környezete tele van rejtélyekkel”- mondta az illetékes.

Unbox the package! Chang'e 6 return module opening video. Lunar samples from far side of the moon out. Full HD:https://t.co/PhFuVhHqFB pic.twitter.com/0Mou45KBR3