Rishi Sunaktól még a birkák is elfordultak, most a legnagyobb riválisától vár segítséget

Úgy tűnik, nagy bajban van Rishi Sunak. Még a birkák is elfordulnak tőle. Legalábbis ezt filmezték le, amikor ellátogatott Délnyugat-Angliába, egy kampányrendezvényre. Egyes előrejelzések szerint a választók olyan tömegekben hagyják el a kormányzó konzervatív pártot, hogy a toryk történelmi vereségre számíthatnak a július eleji parlamenti választásokon.

Feel like the Tories have finally realised they need to get Sunak as far away from humans as possible but forgot that sheep can sense evil pic.twitter.com/eOD2LOCD1A