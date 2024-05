Számkivetett lett a Putyin mellett kampányoló orosz sportlegenda, most az adóhatóság is üldözi

Közel félmillió rubeles, azaz majdnem kétmillió forintos adótartozást mutattak ki Jelena Iszinbajeva 41 éves volt sportolónál, aki az ukrajnai invázió kezdete után egy ideig nem mutatkozott a nyilvánosság előtt, majd hirtelen Spanyolországban tűnt fel.

Hazájában most azzal fenyegetik, hogy BAR-listára teszik, a szövetségi adóhivatal (FNSZ) már bírsággal is sújtotta a kifizetés elmaradása miatt.

In the 2008 Beijing Olympics women's pole vault final, Isinbayeva won the championship with 5.05 meters! pic.twitter.com/jXypL9Q1mj — Ashuo (@Gcghhcw123456) March 18, 2024

A Shot nevű Telegram-csatorna forrása szerint a sportoló nem követte nyomon adótartozását, amely a hozzáadott késedelmi pótlékkal elérte a 456 ezer rubelt. Most figyelmeztették: fontos rendeznie a tartozást, különben blokkolhatják oroszországi számláit.

Lehet ennél nagyobb baja?

Az orosz kommentelők ezek után azt kezdték el találgatni, hogy büntetőjogilag is felelősségre vonják-e Iszinbajevát. A gazeta.ru portál ennek kiderítésére megkereste Makszim Kalinov ügyvédet, aki szerint ebből nem lesz nagyobb ügy.

„Lényegében semmi sem fenyegeti. Fontos megérteni, hogy itt az adófizetés elmulasztásáról és nem megtagadásáról van szó. Kapott egy számlát, nem fizette ki. Akkor lenne nagyobb ügy, ha megpróbálta volna elrejteni a bevételeit. Akkor blokkolják a számláját, aztán átadják az ügyet a végrehajtóknak.

Talán lefoglalnak valamilyen vagyont, amíg nem rendezi a tartozást, vagy megtiltják neki, hogy új autót helyezzen üzembe, ingatlant vegyen használatba”

– magyarázta a jogász, aki szerint „semmilyen büntetőjogi felelősségre vonásra sem számíthat”.

Politikai pálfordulása miatt érdekes

A látszólag bagatell hírre azért figyeltek fel sokan, mert egyrészt egy nemzetközi szinten is kiemelkedő sportolóról van szó – Iszinbajeva 5,01 méteres, 2005-ben Helsinkiben elért rúgugró-világrekordját máig nem tudták megdönteni –, másrészt a sportlegenda politikai pálfordulása miatt.

2023 nyarán közölte egy spanyol lap, hogy az addig Monacóban élő Iszinbajeva „végleg” áttelepült a Kanári-szigetekre, és hogy ott egy exkluzív otthonban él, de „visszahúzódó módon”.

Russian Olympic champion Yelena Isinbayeva has moved to live in #Spain, according to local publication El Digital Sur.



According to journalists, she lives in the Canary Islands. pic.twitter.com/x6rlUdppo3 — NEXTA (@nexta_tv) July 12, 2023

Mindez az után történt, hogy még aktív sportolóként közel került Vlagyimir Putyin orosz elnökhöz, akinek 2012-es választási kampányában is részt vett.

Russian athlete Yelena Isinbayeva deleted a photo with Vladimir Putin from Instagram



The photo was posted in November 2017 before the presidential election. "I'm on the Putin Team," the Russian athlete captioned the photo.



Isinbayeva moved to Spain to the island of Tenerife in… pic.twitter.com/yTLtqr7r9d — NEXTA (@nexta_tv) September 20, 2023

A Donyecki Egyetemen is tanult sportoló a Krím 2014-es elcsatolása és a kelet-ukrajnai harcok kirobbanása után, 2017-ben is csatlakozott a Putyin-kampányhoz.

Egy évvel előtte – és már a doppingbotrány által beárnyékolt szocsi téli olimpia után – az Orosz Doppingellenes Hatóság ellenőrző tanácsának elnöke lett, és bírálta a WADA orosz sportról szóló jelentését.

Nyugaton azzal sem szerzett jó pontokat, hogy támogatta az LMBTQ+ közösség elleni szigorúbb törvényeket, és hogy az orosz atlétikai szövetséget – és így őt is – sújtó olimpiai bojkott miatt azt üzente a riói olimpiára igyekvő nyugati sportolóknak: „Lélegezzenek fel megkönnyebbülten ezek az áltiszta sportolók az álaranyainkkal, hogy nem vagyunk ott.”

Előzőleg az is ismert volt, hogy Iszinbajevának katonai rangja is van: az orosz hadsereg őrnagya, de ő közölte, soha nem szolgált. Nem volt parlamenti képviselő, nem lépett be egyetlen pártba sem.

- Yelena Issinbayeva, championne olympique, saut en hauteur, relayeuse de la flamme à Sotchi

- Alexei Nemov, champion olympique, gym

- Svetlana Khorkina, championne olypique, gym, députée du parti de Poutine, a épousé un général

- Evgueni Plouchenko, champion olympique patinage https://t.co/KJcQu8NbHl — Marie Docet (@marie_docet) February 17, 2023

A putyini vonaltól való távolodás részeként közölte, hogy „ő világpolgár”, a spanyol sajtó szerint pedig „határozott támogatója az ukránoknak és az Oroszország elleni szankcióknak”. Ez nem akadályozta meg Ukrajnát, hogy felvegye a saját szankciós listájára. Az is megírták, hogy

2023 óta spanyol állampolgár, és több ingatlana is van az országban.

Az állami Dumában pedig felvetették, hogy fosszák meg az állami kitüntetéseitől, és az orosz sportvilág egy része is árulónak titulálta. (Közben Iszinbajeva visszakapta tagságát a Nemzetközi Olimpiai Bizottságban, ahol egy bizottság tagja. Mindez az után történt, hogy a NOB megvizsgálta katonai rangját, és úgy találta, hogy nem volt szerződése az orosz fegyveres erőkkel és nem támogatta az Ukrajna ellen indított orosz inváziót).

Iszinbajeva tagja a Béke és Sport nevű, monacói székhelyű szervezetnek, amelyben 54 híres sportoló próbál kampányolni a világbékéért.

A ynetnews portál tavalyi írása szerint viszont Nyugaton is távolságtartóan bánhatnak vele, mivel ő is részt vett 2015-ben egy olyan szervezet létrehozásában, amely lőfegyverek használatára, valamint orvosi és kihallgatási technikákra tanított embereket.

„Az orosz ellenzék megtagadta, az ukrán kormány a kiadatását kéri, Putyin emberei pedig keresik” – írta a híroldal.