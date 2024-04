Fekete nap: kiderült, miért életveszélyes hétfőn a baleseti osztályra kerülni

A britek makacsul büszkék a II. világháború után létrehozott ingyenes egészségügyi szolgálatukra, az NHS-re, pedig a várólisták és az ismétlődő sztrájkok miatt a pácienseknek van okuk a panaszra.

Az egyik aggasztó jelenség az, hogy hétfőnként jelentősen megugrik a baleseti osztályokon „szükségtelenül meghaló betegek” száma.

Az Independent című lap adatelemző újságírói most kiderítették, mi áll a rejtély mögött. Friss számok szerint az a baj, hogy a kórházak „végletesen leterheltek, és hétvégén nem tudják hazaengedni” a gyógyult és járóbetegeket.

Szomorú hétfő

Az újság szerint 2020 és 2023 között minden hétfőn átlagosan 126 beteg halt meg, ami 25 százalékkal több, mint bármely más napon. Szombaton a halálozások átlagos száma 90-re csökkent az időszakban.

A hét elején jelentősen megugrik a várakozási idő a baleseti osztályokon: hétfőnként átlagosan 9300 beteg tölt több mint 12 órát várakozással, ami 2000-rel több, mint bármely más napon. Szakértők mindennek az az oka, hogy a betegeket nem tudják hamar hazaengedni, ami fennakadásokat okoz az amúgy is túlterhelt rendszerben. Mindeközben a brit kormány azt ígérgeti, hogy az NHS a hét minden napján ugyanúgy működő szolgáltatás lesz.

Spent 14hrs in APH A&E on Monday with the ma-in-law, accidental O/D. 6hrs 45m to see a doctor & 50hr wait for a bed. More like a 3rd World country than the UK. The NHS is dying a slow & painful death. Why do patients turn up with a tribe? Need to start limiting to 1 +1 or 2 tops — Paul Gahan (@bullensroadboy) February 3, 2024

Arra, hogy ez egyelőre nem így van, több halottkém is figyelmeztette a kabinetet és az egészségügyi vezetőket. Mint megjegyezték, késve diagnosztizálják és kezelik a betegeket, és ennek az oka a hétvégén kevesebb a személyzet és az elérhető szakorvos.

Adrian Boyle, a Királiy Baleseti Ellátási Főiskola (Royal College of Emergency Medicine) elnöke szerint „a kórházi személyzet hétfő délután nagyon elfoglalt. Hétfőn azért is több a beteg, mert a háziorvosok – akik nagyrészt nem dolgoztak a hétvégén – olyan dolgokra bukkannak, amelyekkel kórházba utalják a betegeket.”

A vezető sürgősségi orvos elmondta, a hétfői műszakra érkezve általában azzal szembesül a sürgősségi osztályon, hogy teli váróterem, sorban álló mentők várják, és nem tudja, hogy mivel kezdje, hogy megoldja a problémát. Elmondta, hogy szorong és aggódik az emberek miatt. „Mivel olyan sok a beteg, megpróbálom megtalálni a tűt a szénakazalban, azt a valakit, aki nagyon veszélyes állapotban van” – magyarázta.

8. Speeding up discharge from hospital. In January 23 60.2% of people ready to be discharged remained in hospital, by February 24 this was 55.6%. This is a welcome improvement, but needs to go further. ??? — Adrian Boyle (@RCEMpresident) April 3, 2024

Az egy hétre lebontott kórházi halálesetek, várakozási idők és kezelések számáról szóló legfrissebb brit adatok azt mutatják, hogy

a hétfői "elkerülhető" halálesetek átlagos száma drámaian megnőtt az elmúlt néhány évben: 2020-ban ez heti 28 eset volt, 2023-ban már 184.

Ezek a számok a 12 óránál hosszabb várakozás miatt elhunyt betegekre vonatkoznak és hétfőn magasabbak, mint bármely más napon.

A halállista Így fest a 12 óránál többet váró beteg és az „elkerülhető halálesetek” aránya az egyes napokon: Hétfő: 9317/129

Kedd: 9171/128

Szerda: 8532/120

Csütörtök: 7926/111

Péntek: 7106/101

Szombat: 6355/90

Vasárnap: 7398/105

Hiába ér ki hamar a mentő, ha várni kell a kórház előtt

Az NHS England adatainak további elemzése azt mutatja, hogy a mentősök hétfőn tudják a leglassabban átadni a kórházaknak a betegeket: ezen a napon átlagosan 4145 órát veszítenek a kórházak előtti várakozás miatt, míg szombatonként 2569 órát.

To avoid long waiting times in A&E, phone NHS 24 on 111 first and you could be treated quicker. If an in-person exam or treatment is required, you will be advised to go to A&E or you may be given priority access at a minor injuries unit if appropriate. pic.twitter.com/bobbruM3Bm — NHS Lanarkshire (@NHSLanarkshire) April 4, 2024

Az Independent felhozza egy 91 éves nő, Kathleen Booth példáját, aki tavaly júniusban halt meg, miután csípőtöréssel vitték be a Royal Stoke Kórházba, egy pénteki napon. A műtőbe azonban csak a következő kedden került be. A műtétet eredetileg hétfőre írták ki, de elhalasztották a kórházban lévő nagyszámú traumás beteg miatt.

A halálát vizsgáló vezető halottkém megállapította, hogy a hét végi korlátozott ellátás és a hétfői rohamos betegforgalom együttesen hozzájárult a halálához. „A sérülés pénteken történt, ami azt jelenti, hogy kevesebb személyzet és tapasztalat állt rendelkezésre” – írta a szakember és hozzátette, hogy a pénteki sérülések fokozottabb veszélyt jelentenek a betegeknek, mert nincs elég személyzet a hétvégén. A hétvégén így kevesebb beteget tudnak hazaengedni, ami miatt hétfőn kevesebb a szabad kórházi ágy.

Szakemberek elmondták: erre a helyzetre már húsz éve figyelmeztettek, de úgy tűnik, hogy a tanácsokat már rég elfelejtették. Összességében a brit baleseti osztályok teljesítménye óriási mértékben romlott, mert a kórházak elfelejtették korrigálni a legfőbb gondot: a betegek hazaengedésének rendszerét.

Közben a Times még drámaibb módon tálalta a statisztikát: 2019 óta tízszeresére emelkedett azok száma, akik 24 óránál többet vártak a baleseti osztályon, mire kórházi ágyat kaptak – több, mint 150 ezren voltak, főleg gyengék és idősek.