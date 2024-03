Életmentő hősök a baltimore-i hídon – a szennyezett üzemanyagot vizsgálják

Videók és hangfelvételek is napvilágra kerültek a Francis Scott híd utolsó perceiről, mielőtt belefutott volna a hatalmas, Dali nevű konténerhajó.

A Srí Lankába tartó, szingapúri zászló alatt haladó hajó indiai legénysége körülbelül öt perccel a becsapódás előtt jelezte, hogy irányíthatatlanná vált a jármű. A motorok egy rövid időre bekapcsoltak ugyan, de a hajó mégis nekiment a hídnak, és gyakorlatilag megsemmisítette.

A baltimore-i rendőrség a vészjelzés után 90 másodperccel már lezárta a hidat, de a rajta dolgozó építőmunkásokat már nem tudták lehozni.

„Állítsátok le a forgalmat a hídon, közeledik egy hajó, amelyet nem lehet kormányozni. Ne legyen senki a hídon, ott van egy brigád, szóljatok a művezetőnek, hogy le tudjuk-e hozni őket ideiglenesen” – mondta egy rendőr, egy másik pedig már azt, hogy „ragadjátok meg őket!”.

Szerdán már felhagytak a kereséssel, és megnevezték a jobbára latin-amerikai állampolgárokból álló brigád első tagjait, akiket már halottnak tartanak. A vízbe esett nyolc emberből kettőt sikerült kimenteni. Szerdán már holttestek után kutattak.

„Azzal, hogy megakadályozták, hogy autók hajtsanak fel a hídra, ezek az emberek hősök, életeket mentettek meg” – mondta Brandon Scott, az amerikai város polgármestere.

„Az egész híd összeomlott” – kiabálta egy tiszt a rádióba, amikor szemtanúja lett a brutális pusztításnak.

A híd fontos kapocs a régió közlekedési hálózatában és a létfontosságú kikötő működését is hátráltathatja. A hajóforgalmat egyelőre felfüggesztették.

Amikor a hajó már vészesen közeledett a híd felé, még néhány jármű rajta volt és ezek az utolsó pillanatokban menekültek meg. Szerencse a szerencsétlenségben: a katasztrófa még a reggeli csúcsforgalom előtt történt.

Az építőmunkásoknak azonban nem sok esélyük volt, mert éppen a Patapsco folyó felett ívelő, közel 2,5 kilométer hosszú híd közepén dolgoztak.

Közben az amerikai Nemzeti Közlekedésbiztonsági Hivatal megerősítette, hogy megszerezték a hajó adatrögzítőjét, és vizsgálják, hogy a szennyezett üzemanyag okozhatta-e a motorok leállását.

Joe Biden amerikai elnök azt ígérte, hogy amilyen hamar tud, ellátogat Baltimore-ba, és az újjáépítési költségeket – amelyek 600 millió dollárra rúghatnak – a szövetségi kormány állja.