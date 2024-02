Ismét több ezres tömeg tüntetett Pozsonyban

Már február van, de idén még nem telt el úgy hét a szlovák fővárosban, hogy ne lett volna kormányellenes tüntetés. A megmozdulásokat tavaly december óta három ellenzéki párt, a Progresszív Szlovákia, a Kereszténydemokrata Mozgalom és a Szabadság és Szolidaritás szervezi. Az eddigiek során a belvárosban demonstráltak, rendszerint csütörtökönként, most viszont rendhagyó módon szerda estére időzítették a megmozdulást, és a helyszín is változott, ezúttal a pozsonyi parlament épülete előtt gyűlt össze a tömeg. Azért tiltakoztak, mert Robert Fico kabinetje előzetes egyeztetés nélkül akarja felszámolni a Különleges Ügyészséget, amely a legsúlyosabb bűncselekmények vizsgálatával foglalkozik, lényegében szétverné a rendőrség különleges egységét, a Nemzeti Bűnüldöző Ügynökséget, és a korrupcióért járó büntetéseket is csökkentené.

A parlamentben is hetek óta erről folyik a vita. Az ellenzék többször is obstrukcióval igyekezett elodázni a döntéshozatalt. Képviselői úgy próbálták legalább néhány nappal késleltetni a sokat bírált büntetőjogi reformok elfogadását, hogy órákon át olvastak fel a plénumban módosító indítványokat, és minden képviselői felszólalásra újabb felszólalással reagáltak.

„El a kezekkel a demokráciánktól!”, „Nem leszünk csendben”, „Gyertek ki gyávák!” – skandálták a törvényhozás épülete előtt szerdán koraeste a tüntetők, akik a szervezők becslései szerint mintegy 18 ezren lehettek. Szavuk azonban a sajtójelentések szerint nem hallatszott be a parlamentbe, és átvitt értelemben sem hallották meg az ellenük tüntető tömeg szavát a kormánypárti képviselők, akik csütörtökön minden valószínűség szerint áldásukat adják a kormánykoalíció reformjára.

Mária Kolíková volt igazságügyi miniszter, a liberális Szabadság és Szolidaritás képviselője szerint Robert Fico a saját választóinak is hazudott, hiszen a választási kampány során nem ígérte sem a Különleges Ügyészség megszüntetését, sem a büntetések csökkentését. Megjegyezte, hogy a miniszterelnököt akkor kezdte el foglalkoztatni a büntetések csökkentése, amikor a saját embereit érintette.

A Transparency International Slovakia a lakosokat is megkérdezte, mi a véleményük a korrupcióért kiszabható büntetés enyhítéséről. A felmérés szerint a megkérdezettek 43 százaléka határozottan nem ért egyet, 34 százalék inkább nem ért egyet ezzel. A felmérésből az is kiderült, hogy az enyhébb büntetések elfogadására irányuló törekvések ellenállást váltottak ki a koalíció szavazóinak körében is. A Hlas és a Szlovák Nemzeti Párt szavazói körében meghaladta a 70 százalékot, míg a Robert Fico vezette Smer szavazói között ez az arány 65 százalékos.