Károly király maga döntött a rákdiagnózisa nyilvánossá tételéről

A 75 éves Károly király prosztatakezelése során mutattak ki nála rákot – jött az angol királyi családot és a brit közvéleményt sokkoló hír hétfőn este.

A király kezelését máris megkezdték, és ennek nyomán az időszakra lemondták a nyilvános programjait.

Megdöbbentő módon egy sor mém jelent meg online, amely viccesnek találja a hírt - azaz azt, hogy valaki rákbeteg.

Amire mozgásba lendültek azok, akik szerint nem kéne átlépni a jóízlés határát.

"Függetlenül attól, hogy mit gondolsz a monarchiáról, borzalmas dolgokat kívánni valakinek, akinél rákot mutattak ki, feltárja, milyen undorító emberi lény vagy. Nem kerül semmibe tisztességesnek lenni és úgy viselkedni, ahogy bármely kedves ember tenné..." - írta egyikük.

Harry hazarepül... és talán szóba áll vele Vilmos

III. Károly először személyesen a családjával közölte a hírt, aminek nyomán kisebbik fia, a Kaliforniában élő és a családtól elhidegült Harry herceg hazarepül hozzá.

Sokak reménye az, hogy nehézség segít neki kibékülni a bátyjával,

akivel azóta nem beszéltek, hogy botrányos vádakat fogalmazott meg tavaly kiadott könyvében és egy tévésorozatban. Ennek kapcsán azonnal beszédtéma lett, hogy Harryvel korábban közölték: 28 nappal előre kell jeleznie érkezését, hogy "megszervezzék a biztosítását".

Az uralkdó rákdiagnózisa újabb csapás a királyi család számára, mivel Károly idősebb fia, Vilmos herceg közben a szintén műtéten átesett feleségét támogatja. A trónörökös a héten, a tervezettnél korábban újrakezdi nyilvános programjait. Apja kezelése miatt azonban most nagyobb teher hárul rá és Károly feleségére.

Kamilla királynőről annyit tudni, hogy ő is folytatja nyilvános megjelenéseit, miközben már eddig is minden nap meglátogatta férjét a kórházban.

Azt közölték, hogy rákja van, de azt nem, hogy milyen

Kedd hajnalban még nem volt világos, hogy a rák melyik fajtáját fedezték fel Károlynál, bár kizárták a prosztatarákot. Mindez úgy történt, hogy több, rákbetegekkel foglalkozó szervezet patrónusaként a király döntött arról, hogy nyilvánosságra hozzák a hírt – és ezzel elkerüljék a spekulációkat.

A találgatások azonban ennek ellenére folynak – például arról, hogy a munkamániásnak nevezett Károlynak le kell-e mondania májusra tervezett kanadai körútját.

A Buckingham Palota mindenesetre lelkesítő hangú közleményt adott ki arról, hogy „a király teljességgel pozitívan áll a kezeléshez és alig várja, hogy a lehető leghamarabb visszatérjen nyilvános feladataihoz”.

Emellett bocsánatot kért, amiért betegsége kellemetlenségeket okozott.

A Telegraph című lap idéz egy név nélküli forrást, aki szerint korai stádiumában fedezték fel a rákot az uralkodónál, ami arra utal, hogy - fajtájától függően, szakkezeléssel - jók lehetnek a túlélési esélyei.

Az utóbbi 30 évben javultak az esélyek, de még van hová fejlődni

Vasárnap volt a rák világnapja és Cancer Research UK jótékonysági szervezet ehhez időzített kutatása kiemelte, hogy

2018-ban már a rákkal diagnosztizált emberek fele minimum 10 évig tudott együttélni a betegséggel.

Az 1970-es évek elején az arány még csak 24 százalék volt. Viszont az utóbbi 13 évben lassult a túlélési időszak növekedésének üteme és a briteknél rendre rosszabbak az esélyek, mint más, hasonló fejlettségű országokban.

Angliában jelenleg a rákbetegségek 54 százalékát mutatják csak ki korai szakaszban és így kétséges, hogy, hogy elérik-e a 2028-ra kitűzött célt, miszerint az esetek háromnegyedét detektálják a korai stádiumban.

Károly tovább dolgozik, de jobbára elzártan

Visszatérve Károlyra, az uralkodó továbbra is ellátja feladatait és folytatja rendszeres audienciáit a miniszterelnökkel. Néhány találkozó azonban online zajlik majd, hogy csökkentsék a fertőzés kockázatát.

Számos külföldi vezető, köztük Joe Biden amerikai elnök jobbulást kívánt a brit uralkodónak.