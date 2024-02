Így néz ki az igazi angol „no-go zóna”, ahonnan mindenki menekülne

„Ez egy halott város” – ezt ismételgetik a dél-kelet angliai Kent grófságban fekvő Sheppey szigeten található Sheerness lakosai.

Nagy-Britanniában ez az egyik település, ahol a legrosszabb a bűnözési statisztika, égbe kiáltó a munkanélküliség, a gyerekek fele szegénységben él – jegyezte meg a Sun című bulvárlap.

Jó példa a reménytelenségre az a tengerparti falfestmény, amely egy bikinis sellőt ábrázol, rajta a felirattal:

Csakhogy a vízi szépség mögött elsüllyed hajók árbócai meredeznek a vízből, a keze pedig egy TNT feliratú detonátoron nyugszik.

Elég csak rákeresni Sheerness nevére, és a hírek fülre kattintani, hogy megértsük a harag okát. Csak a múlt héten ez a hír ugrott fel:

„Tolvajok fosztották ki a tűzoltóállomást, miközben kimentek oltani.”

A Kent Online cikke szerint a betörés idején személyes dolgokat vittek el, például az egyik tűzoltó bankkártyáját. A lánglovagok épp egy romos helyi pubot próbáltak megmenteni, amit szándékosan gyújtottak fel. Egy gyanúsítottat elfogtak.

A man has been arrested on suspicion of breaking into Sheppey fire station and other properties across Kent, police say.



