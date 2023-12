Így lehet elkerülni az internet lelassulását az ünnepek idején, a foci a ludas

A British Telecom arra készült, hogy az internetes csúcsforgalom meghaladja a december 6-i rekordot, amikor hat Premier Leauge-meccs és az Call Of Duty videójáték frissítése miatt az ügyfelek másodpercenként 31 terabit adatot fogyasztottak.

@bt_uk merry Christmas BT! Thank you for blessing me with half of my internet DL speed and the lowest upload speed yet. You’ve made my Christmas steam a wonderful success. and by success I mean complete shambles. You’re great. Auto renewed my contract too. So I’m stuck with u?? pic.twitter.com/tlKH8B06mE — Steve (@SteveT_A_G) December 25, 2021

A szigetországban a focisták számára rövid a karácsonyi szünet: december 26-án, amit Boxing Day-nek neveznek, öt élvonalbeli labdarúgó-mérkőzésre kerül sor, amelyeknek internetes sugárzási jogát megszerezte az Amazon (a Netflix riválisa), míg a karácsonyra ajándékba kapott kütyük és videojátékok letöltési csúcsot fognak eredményezni.

A 2022-es Boxing Day-en a csúcsforgalom valamivel több mint 23 terabit volt másodpercenként, míg a nap folyamán a forgalom 141 petabájt volt (ez rengeteg adat, egy petabájt egymillió gigabájt).

Chris Bramley, a BT ügyvezető igazgatója a Sky Newsnak nyilatkozva elmondta:

"Amikor a nagy játékletöltések egybeesnek a nagy futballeseményekkel, akkor látjuk a legnagyobb csúcsokat."

A brit médiafelügyelő hatóság, az Ofcom által közzétett új adatok szerint a teljes üvegszálas szélessávú internet több mint 17 millió háztartásban érhető el az Egyesült Királyságban, ami a háztartások 57%-ának felel meg - ez meghaladja a tavalyi 42%-os arányt, és tovább növeli a hálózati aktivitást.

Don't let slow internet make you cranky this Christmas!

Speed up with fiber! pic.twitter.com/IqOSvIedeW — Chariton Valley (@cvalleynet) December 19, 2023

A karácsonyi ünneplés egyik hozadéka, hogy több olyan eszközt csomagolunk ki, amelyet nem tudunk azonnal használni. A telefonoktól és táblagépektől kezdve a csengőkamerákon át a videojátékokig mindenhez frissítésre van szükség, ami azt jelenti, hogy sokat kell várni a letöltés befejezésére, mielőtt élvezhetnénk az ajándékokat.

Ha ehhez hozzávesszük az ünnepi Spotify lejátszási listákat, a streamingre váró karácsonyi filmeket és a távoli családtagokkal folytatott videohívásokat, nem meglepő, hogy egy másik szolgáltató, a Virgin Media O2 felmérése szerint a britek fele úgy véli, hogy az egyik nagy ünneprontó a lassú internet.

@AskPS_UK Hi, my internet speed appears to be ok, yet game updates are literally taking days. PS4 is 2 days old so we’ve spent more time updating since Christmas morning than playing. Any help would be appreciated pic.twitter.com/rcRLJk1MKg — rob jones (@robwxm) December 27, 2018

Mit lehet tenni otthon, hogy a saját oldalunkról minimalizáljuk a sebesség visszaesését? Erre keresett választ a Sky News.

1. Ne blokkolja a routerét

Ha nagyméretű tárgyakat tesz a router elé, például egy kanapét vagy más dohányzóasztalt, az blokkolhatja a Wi-Fi jelet.

Ez a tanács duplán fontos karácsonykor, amikor a fa és más díszek is akadályt jelenthetnek.

Egyes szakértők szerint még a flitterek és a lámpafüzérek is lelassíthatják a kapcsolatot.

Hozzátette: „Ezeket és más elektronikai eszközöket, például lámpákat, hangszórókat, tévéket és monitorokat a lehető legtávolabb kell tartani a routertől”.

2. Futtasson sebességtesztet

A nagy nap előtt érdemes lefuttatni egy sebességtesztet és megnézni, mennyire gyors a kapcsolat.

Ha a sebesség a szerződésben garantált minimális sebesség alá esik, akkor reklamálni lehet a szolgáltatónál.

A briteknél idő előtt, felmondási díj fizetése nélkül lehet szolgáltatót váltani, ha az aktuális szolgáltató nem tesz lépéseket a sebesség javítására.

3. Használjon kábelt

Ha van olyan eszköze, amelynek idén karácsonykor valóban csúcs internet-teljesítményre van szüksége (például egy PlayStation, amelynek frissítésre lehet szüksége az új játék kicsomagolása előtt), esetleg közvetlenül kábellel csatlakoztassa a routerhez.

Az Ethernet-kábelek elég olcsók és sokkal stabilabb kapcsolatot biztosítanak, mint a Wi-Fi.

Természetesen valószínűleg szükség lesz arra, hogy a kiválasztott eszköz és a router ugyanabban a szobában legyen.

4. Használjon Wi-Fi kiterjesztőt

Bár már az emberek kibontották az ajándékot, de amikor kinyitnak a boltok, hasznos lehet beszerezni egy Wi-Fi jelerősítőt.

Ezek akkor hasznosak, ha nagy vagy vastag falakkal rendelkező házban él, ahol egyes szobákban gyenge a jel, vagy egyáltalán nincs kapcsolat.

A tanács az, hogy a kiterjesztőket félúton, a router és a holtpontok közé helyezzük, hogy a jel biztosan elérje a „vakfoltokat”.