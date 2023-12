Nacionalistából lett Putyin-hívő a megölt ukrán politikus

"A bűnözőt kézifegyverekkel likvidáltuk" - mondták az SZBU, az Ukrán Biztonsági Szolgálat forrásai a BBC ukrán adásának. Az orosz nyomozók szerint Kivát a Moszkvától nyugatra fekvő Szuponyevo faluban lőtték agyon, ahol szerdán találták meg a holttestét.

Az év elején Kivát 14 év börtönbüntetésre ítélték hazaárulásért, miután korábban felszólította Oroszországot Ukrajna megszállására. A képviselő egy hónappal Moszkva 2022. februári inváziója előtt menekült Oroszországba és távollétében állították bíróság elé.

Andrij Juszov, az ukrán katonai hírszerzés szóvivője az ukrán televíziónak nyilatkozva is vállalta az akciót: "Igen, megerősíthetjük, hogy Kiva nincs többé.

– mondta.

A Lenta orosz portál szerint az erős testalkatú és kopasz Kiva „botrányos, ellentmondásos és excentrikus” személyiség volt. Korábban radikális ukrán nacionalista nézeteket vallott és a Jobboldali Szektor nevű nacionalista párt tagja volt, amely 2014-ben vegzálta az oroszajkúakat és kulcsszerepet játszott a Donbászban harcoló önkéntes hadosztályok, például az Azov létrehozásában.

2013 végén, a Majdan-tüntetések kezdetén

úgy tűnt, hogy zátonyra fut regionális hivatalnok karrierje és börtönbe kerül, mert testvérével együtt kenőpénzt fogadott el.

Végül egészségi állapotára hivatkozva megúszta.

Kijevbe vette az irányt, ahol megismerkedett Dmitrij Jarossal, a Jobboldali Szektor hírhedt vezetőjével és elkezdett szerepelni a szervezet nagygyűlésein, ahol gyújtó hangú beszédeket mondott.

2014-ben az oroszbarátnak nevezett Janukovics elnök elüldözése után Kivát kinevezték a Jobboldali Szektor keleti törzse politikai vezetőjének, és ő koordinálta a poltavai, a harkivi, a donyecki és a luhanszki körzetekben a szeparatista oroszajkúakkal harcoló önkéntesek tevékenységét.

Kiva megismerkedett Arszen Avakov későbbi ukrán belügyminszterrel is, aki őrnaggyá léptette elő, majd két évre a Donbászba küldték.

Itt arról is elhíresült, hogy katonáit megalázta, az alkoholizálókat például két napra lámpaoszlopokhoz bilincselte és az erről készült fotókat elküldte családjuknak.

A belügyi hatóságok azonban ezzel nem foglalkoztak, 2015-ben már alezredes, majd ezredes volt. Ekkor még úgy fogalmazott:

Akkoriban még arról beszélt, hogy el kell ukránosítani a Donbász lakóit és "a ruszkik elleni gyűlöletre nevelni", mert "ezek egy pestis".

2017-ben azonban hirtelen feladta a nacionalizmust és közölte: a megroggyant Ukrán Szocialista Párt élére állt – a tagok egy része szerint lenyúlta a pártot – és csúfos kudarcot vallott a későbbi elnökválasztásokon, majd – a Putyin orosz elnökhöz közel álló - Viktor Medvedcsuk Az Életért pártjához csatlakozott.

A pártot a 2022-es orosz invázió után betiltották és hazaárulással vádolt, szökni próbáló vezetőjét elfogták.

Yesterday, the media reported on the death of the traitor of Ukraine, Ilya Kyva. It's not a figure of speech; Kyva was accused of high treason in 2022. In this picture, you can see him in the Ukrainian parliament, and on the left is another traitor to Ukraine, Viktor Medvedchuk. pic.twitter.com/Dwx8OkbNY4