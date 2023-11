A szmogtornyok és „csodafőzetek” nem elegendők, drasztikus beavatkozás jöhet Újdelhiben

November 1-én Kabir Jhangiani indiai fotós felkerekedett, hogy lefényképezze Delhi, a főváros egyik nevezetességét, az India Gate diadalívet.

Ez a látvány fogadta:

A bejegyzés megtekintése az Instagramon Kabir Jhangiani (@kabirjhangiani) által megosztott bejegyzés

Pedig ezt kellett volna látnia:

With my princess Numa in New Delhi in front of India Gate, India - 2023 pic.twitter.com/hBo6mxt7d5 — Md. Imdadullah Siddiquee Babu (@ImdadSiddiquee) November 18, 2023

Ami elrontotta a szép látványt, az a szmog.

Az igazság az, hogy Kabirnak nem kellett erőlködnie a drámai kép megkomponálásával.

Nem először fordul elő

A légszennyezés okozta köd visszatérő probléma Delhi életében és szinte évente készülnek ilyen képek.

A gond azonban súlyos: iskolák zárnak be, az emberek egy részét inkább otthoni munkára kérik, és az időseknek és a gyerekeknek javasolják, hogy keveset tartózkodjanak az utcán.

A város már mindenfélével próbálkozott: korlátozta az autóhasználatot és a behajtást, méregdrága „légszűrő tornyokat” állított üzembe és teherkocsikról permetezett vizet a levegőbe, hogy feloldja a szennyező részecskéket.

Nem sok eredménnyel.

A hatóságok most a világ más részein kipróbált módszerre adták a fejüket.

Az úgynevezett felhővetés alkalmazására kértek engedélyt

a szövetségi ügynökségektől és azt tervezték, hogy a héten bele is kezdenek a kísérletbe.

Felhő... micsoda?

A felhővetés (az angol szaknyelvben: cloud seeding) módszer lényege, hogy repülőgépről különböző vegyületeket, például ezüst- és kálium-jodidot, vagy szilárd szén-dioxidot, azaz szárazjeget) permeteznek a felhőkbe, hogy várva-várt, tisztító esőt fakasszanak.

A molekulák a felhőkben lévő nedvességhez tapadva nehezebb cseppeket képeznek, amelyek eső formájában lehullanak.

Ahhoz, hogy a felhővetés megfelelően működjön, jelentős felhőtakaróra van szükség, megfelelő nedvességtartalommal, ami viszont Delhiben télen általában hiányzik – jegyzi meg a témáról szóló tudósításában a Wired magazin.

Hétfőn és kedden nem is volt ideális az időjárás. Az Indiai Technológiai Intézet (IIT) közölte, hogy nem volt elég erős nyugati szél ahhoz, hogy megfelelő felhőtakaró alakuljon ki az esőfakasztáshoz, és arra számított, hogy további egy hétig ilyen marad a helyzet.

Segíthet, de sokaknak nem tetszik

Közben környezetvédők és tudósok aggódnak amiatt, hogy a kormányzatnak a szmogra adott válaszlépései többnyire a szennyezés mérséklésére összpontosítanak, ahelyett, hogy megpróbálnák megszüntetni annak forrását.

Mégis, a probléma sürgető és fellépést követel: Delhiben pocsék a levegő, és a szennyező részecskék szintje az elmúlt hetekben közel tízszerese volt a határértéknek.

Annyira, hogy a gyerekek eltűntek az utcákról és

a kórházakat elárasztották a köhögő és ziháló emberek.

Közben a felhővetés témája vonzza az összeesküvés-elméletek híveit is. Ők az Egyesült Arab Emírségekre mutogatnak, ahol Dubajban áradások történtek - amit összekötöttek az ottani esőfakasztási projekttel.

Imperialists, WMC hate the fact that @EFFSouthAfrica will stop all experimental agenda that @MYANC and Nazi @Our_DA have allowed in this country. Cloud seeding abruptly changes weather patterns. @NASA is given access to SA space to do as they please



Look at Dubai created storms pic.twitter.com/dteAqG5Uob — ThabzAfrika?????? (@ThabzAfrika) November 19, 2023

A visszatérő téli átok

Az indiai fővárost beborító sűrű, szürke köd a novemberben-decemberben ismétlődő események miatt egyfajta kellemetlen téli átokká vált.

Október végén a Dívali, a fény ünnepe miatt petárdázók és tűzijátékozók generálnak kisebb füsttakarót (erre tilalom volt, de hiába), amihez az észak-indiai gazdák, különösen a Delhitől északnyugatra fekvő Pandzsáb és Harjana államok búzatermelői is hozzáteszik a magukét. Ők ugyanis olcsó és egyszerű módszerrel tisztítják meg rizsföldjeiket az új vetéshez - tűzzel. Hiába a hatóságok kísérletei, hogy ne tegyék, inkább gépekkel metsszék le a száraz anyagot, erre sokaknak nincs pénze.

Stubble burning in Northern India produces thick smoke, which can be seen drifting over Bangladesh and into the Bay of Bengal from satellite.



To quickly prepare their fields for wheat in November, many farmers simply burn their leftover plant debris after harvesting rice. pic.twitter.com/CFKxcHvCBW — Zoom Earth (@zoom_earth) November 9, 2023

Szakértők azonban megjegyzik, hogy ez a füst csak Delhi légszennyezésének körülbelül egyharmadáért felelős, és ha kiiktatják, akkor sem tűnik el a szmog. Az indiai főváros környékén ugyanis még széntüzelésű erőművek, téglakemencék üzemelnek, a szemetet elégetik, az otthonokban pedig fát vagy faszént használnak az főzéshez.

Továbbá: a kipufogógázok és más levegőbe kerülő vegyületek kémiai reakció is elősegíthetik „a légszennyezés fő bűnözője”, a PM 2,5 részecskék kialakulását, amelyek súlyosan károsíthatják az ember egészségét.

És, ott van még földrajz: Delhi szárazföldi város, nincs tengeri szél, ami vízszintesen elfújná a szennyezést

– írja a Wired.

Ebben az időszakban ezért korlátozzák az építőipari tevékenységet, hogy csökkentsék a levegőben lévő por mennyiségét, és vízszállító teherautókkal próbálják megkötni a maradékot.

Ultramodern szmogszűrők és a nagymama főzetei

A városnak két „szmogtornya” is van, ezek egyenként 2 millió dollárba kerülő, óriási ventilátorokkal felszerelt légtisztító rendszerek, amelyek másodpercenként 1000 köbméter levegőt szűrnek át. Kutatások szerint azonban csak néhány száz méteres körzetben tisztítják meg a levegőt és nagyrészt hatástalanok.

A BBC tudósítója arról számolt be, hogy az emberek „jobbára tudomásul veszik a helyzetet”, és inkább a „nagymama receptjeivel” próbálják kezelni.

Egy kertész elmondta, hogy borsból, szegfűszegből és bazsalikomból készült főzetet iszik.

Mások az egresre vagy a kurkuma nevű fűszerrel összekevert tejre esküsznek – bár az orvosok szerint nincs bizonyíték arra, hogy ezek segítenének.

Meglepő módon a súlyos szmog ellenére Delhi rossz levegője eddig nem vált választási témává, pedig jövőre tervezik a parlamenti választásokat.

Delhi Smog Towers Not Effective In Reducing Air Pollution, Tribunal Told https://t.co/tLCj3BUbj2 pic.twitter.com/y5M39YPEU7 — NDTV (@ndtv) November 16, 2023

A Wirednek nyilatkozó indiai kutató viszont szeretné, ha honfitársai felemelnék a szavukat: „amikor a politikusok a voksaitokért kampányolnak, kérdezzétek meg, hogy a tiszta levegő hol szerepel a prioritási listájukon!”