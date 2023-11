Mérgező szmog, világrekord mennyiségű olajmécses - videók

Több mint 2,2 millió olajlámpa égett 45 percen keresztül Ayodhyában, Uttar Pradeshben, egy Nepállal határos észak-indiai államban, a Saryu folyó fölé pedig tűzijátékot lőttek fel az indiai díváli ünnepén. Ezzel az ország Guinness-rekordot döntött: soha ennyi olajlámpa nem égett még egyszerre és ilyen sokáig - írta a Sky News alapján a Telex.

