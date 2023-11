A brit belügyminiszter fejébe került a gázai háború

Katalizátorként hatott a masszív hétvégi palesztin-párti tüntetés a konzervatív brit belügyminiszter sorsára. Suella Braverman fejét már hónapok óta követeli a politikai baloldal, mert Ruandába akarja deportálni az illegális bevándorlókat – úgy, hogy jómaga nem fehér és szülei bevándorlók.

Ő mondta azt, hogy a multikulturalizmus kudarcot vallott és bírálta a rendőrséget, amiért szerinte kivételezik a radikális baloldali tüntetőkkel – akik jelenleg a palesztin ügyet karolják fel.

Sötét ajándék, mert nem egyeztetett a miniszterelnökkel

A hétvégi többszázezres londoni tüntetés idején letartóztatott emberek közül érdekes módon hétfőig hét, radikális jobboldali angol nacionalista ellen emeltek vádat, miközben a rendőrség csak keresi az uszító, antiszemita tüntetőket.

Rishi Sunak kormányfő számára – a hajléktalanságot „életmódbeli választásnak” nevező - Braverman személye volt annak bizonyítéka, hogy nem árulta el a tory párt keményvonalas jobbszárnyát.

Az indok, amivel most megvált tőle, az az, hogy Braverman a miniszterelnöki hivatal kérése ellenére nem volt hajlandó átírni a Times című napilapban megjelent és a rendőrséget részrehajlással vádoló botrányos cikkét.

A belügyminiszter így ajándék helyett útilaput kapott, épp akkor, amikor ő és Sunak is az indiai fény ünnepéről, a Londont tűzijátékokkal betakaró Divaliról emlékezett meg.

A brit politikai életben egyfajta a hagyomány: azzal veszik el a nagyobb botrányok élét, hogy átalakítják a kormányt. Egyes miniszterek mennek, mások új pozícióba kerülnek. Így, most James Cleverly külügyminiszter lett a belügyi tárca főnöke.

Egy szenzációs visszatérés

De, ami az igazi szenzáció: a helyére a volt miniszterelnök, David Cameron lépett. (Cameront gyorsan lorddá nevezték ki és ezzel térhet vissza a kormányba). A Sunakhoz hasonlóan kifinomult úrifiú stílusú és inkább centrista Cameron történelmi és ellentmondásos figura: ő hozta vissza a hatalomba 2010-ben a konzervatívokat. Ő kötött – ritkaságszámba menő koalíciót a Liberális Demokratákkal.

De ő volt az, aki az Európai Parlamentben – a kemény mag nyomása alatt – kivezette pártját az Európai Néppártból. És szintén ő volt, aki – abban a hitben, hogy úgysem történik meg – ígéretet tett az Európai Uniós tagságról szóló népszavazásra – aminek a végeredménye a brexit lett. Emellett az ő kormánya folytatott kemény költségvetési megszorító politikát.

Cameron most egy nyilatkozatot adott ki, ami szerint „Nagy-Britannia félelmetes külpolitikai kihívásokkal szembesül”. Ehhez újra kell gondolnia majd korábbi álláspontját is: annak idején ő nyitott Kína felé – például egy brit atomerőmű építési projekttel – manapság azonban London már nem barátkozik Pekinggel. Az FT pedig azt említette meg: visszatérése amiatt is különleges dolog, mivel kulcsszereplője volt az egyik legnagyobb lobbi-botránynak.

Sunak lábon lőheti magát a kemény mag kiszorításával

Közben, az átalakítás során a helyén maradt Jeremy Hunt pénzügyminiszter.

Ez a poszt a második legfontosabb a brit politikában (és a pénzügyminiszter mindenkori riválisa a miniszterelnöknek): Sunak is innen távozva ugrott elő – egy kis kitérővel – kormányfővé. Suella Braverman viszont a politikai purgatóriumba került: immár egyszerű képviselőként folytatja.

Egyes kommentátorok szerint Sunak a manőverrel a centrum felé viszi a tory pártot, ami szerintük rossz taktika a jövő évi választások előtt. A konzervatív Telegraph című lap olvasóinak 77%-a szerint nem kellett volna meneszteni Bravermant és gyorsan erre figyelmeztetett a jobboldali, keménymag egyik ikonikus alakja, Jacob Rees-Mogg is.