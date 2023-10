Milliókat ér a Johnson márkanév - új területre merészkedik a volt miniszterelnök

Akárhogy pofozza az élet, úgy tűnik, Boris Johnson mindig talpra áll. Hiába szégyenült meg saját párttársai egy része miatt a Covid-szabályok megsértése miatti süketeléssel és mondott le 2022 nyarán, fél évvel később már közel 5 millió fontot gereblyézett össze nyilvános beszédekből.

Hiába zűrös magánélete és afférjai, immár harmadik házasságában él, összesen hét gyerek apjaként.

Milliókat ér a Johnson márkanév

Míg sok más országban a bukott kormányfők megszégyenülve elvonulnak a nyilvánosság elől, Johnson még mindig nagyon kelendő "portéka".

A Daily Mail című konzervatív lap kolumnistaként alkalmazza és a napokban jött a hír, hogy médiakarrierje újabb mérföldköveként tévés műsorkészítő és házigazda lesz. (Miközben annak is híre ment, hogy szabálysértő módon vállalta el a Daily Mail-állást).

Boris Johnson committed a “clear and unambiguous breach” of the ministerial code by taking up his role as a Daily Mail columnist without first seeking the advice of the Advisory Committee on Business Appointments. Lord Pickles, ACOBA chair, says Johnson was familiar with the… — Robert Peston (@Peston) June 27, 2023

Johnson a jobboldali beállítottságú GB News tévéadónak fog dolgozni és készít majd egy dokumentum-sorozatot „Nagy-Britannia hatalma” címmel.

"Legjobb napjaink még előttünk állnak"

A roppant motivált és kreatív energiától hajtott exkormányfőnek arra is jut ideje, hogy könyvet írjon kormányzati éveiről, miközben heti rendszerességgel publikál a Mailben. (A platformot arra is kihasználja, hogy bírálja a volt legközelebbi beosztottját és jelenlegi kormányfőt, Rishi Sunakot).

Új munkájáról a GB News Twitter-fiókján keresztül értesítette a közvéleményt:

"A GB News egy lázadó csatorna, amelynek hűséges és növekvő számú követői vannak. Izgatottan jelentem be, hogy hamarosan csatlakozom hozzá

- és (ezen a platformon fogom megosztani) őszinte véleményemet a világ dolgairól...Beszélni fogok a globális Nagy-Britannia hatalmas lehetőségeiről, valamint a kihívásokról, és arról, hogy legjobb napjaink még előttünk állnak".

Johnson arra nem tért ki, hogy a GB News még jobboldali körökben is ellentmondásos csatorna, és pár éves története alatt több botrányt, lemondást és elbocsájtást ért meg.

Leginkább az amerikai talk show-khoz és a Nagy-Britanniában betiltott orosz kormányzati adóhoz, a Russia Today-hez hasonlít stílusában. Ironikus módon azonban Johnson azt is ígéri, hogy Oroszország és Kína nemzetközi befolyása kapcsán is kifejti majd "kendőzetlen nézeteit".

We’re delighted to announce some very exciting news…https://t.co/BRg8ZgTy1X pic.twitter.com/FD0wz0Urkt — GB News (@GBNEWS) October 27, 2023

Johnson az új tévés munkához a volt kormányfőkre vonatkozó szabályok értelmében engedélyt kért – jelentette az Acoba nevű korrupció-ellenes felügyelőszerv.

Korábban azonban a Daily Mail véleménycikkírói állását a szerződés aláírása előtt mindössze fél órával jelentette be az intézménynél, amivel megszegte a szabályokat. De ezért, úgy tűnik, nem büntetik meg.

We know GB News has 'sold out', if a sellout was ever needed!! The Tories openly celebrated the fact that the establishment have added GB News to their portfolio of controlled MSM outlets https://t.co/94xzWQFiBl https://t.co/8npaQn9u37 — onlywayisup-Starting again (@onlywayisup1854) October 28, 2023

A brit politikai hagyomány szerint a lemondott miniszterek és miniszterelnökök továbbra is megtarthatják parlamenti képviselői mandátumukat, de Johnson idén júniusban erről is lemondott. Azzal vádolta ugyanis a parlament mentelmi jogi bizottságát, hogy bűnösnek akarja kimondani a parlament szándékos félrevezetésének vádjában. Súlyos szankcióként Johnsontól még a parlamenti belépőjét is megvonták.