Konténerlakások az autóparkolóban – súlyos csődben az angol önkormányzatok

Szeptemberben jött a sokkoló hír: csődbe ment az európai kontinens legnagyobb önkormányzata, az angliai Birmingham város. Mindez annak nyomán történt, hogy női dolgozóinak éveken át folyósított, alacsonyabb és diszkriminatív fizetések utáni 2,4 milliárd dolláros kártérítés már végzetesen megterhelte a költségvetést.

A válság Londont is elérte: a brit főváros keleti részén, Havering önkormányzata már egy sor szolgáltatását megszüntette, de még így is mínuszban lesz az idén. Ezeknek a helyi hatóságoknak a legnagyobb kiadási tételei a szociális kiadások és azokon belül is a szociális lakások.

Arra azonban senki sem számított, hogy egyes kerületek teljesen unortodox módszerekre kényszerülhetnek a helyzet kezeléséhez.

A szintén anyagi gondokkal küzdő londoni Enfield vezetői már arról elmélkednek, hogy úgynevezett moduláris otthonokat emelnek a segélyre szoruló lakosok elszállásolására.

Igen, ezek az otthonok egészen modernnek és elegánsnak tűnnek a faborításukkal és a földig érő, nagy csúszó ablakaikkal.

Could modular homes built on stilts above car parks become a solution to Enfield's terrible homelessness crisis? The council is spending £330,000 on a study to find out.https://t.co/rxZWgocGKo