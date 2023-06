Jens Stoltenberg cáfolja Robert Fico állítását, miszerint beavatkoznak a szlovák belpolitikába

Az Smer a NATO-kampányt a választási kampányba való beavatkozásnak tartja, amivel szerintük ártanak az ellenzéknek. A tájékoztató kampányt ugyanis nyárra tervezik, és olyan rétegeket céloz meg életkor és iskolázottság szempontjából, amelyek megfelelnek a Smer táborának. Robert Fico, a párt elnöke követeli, hogy a NATO halassza a szeptemberi parlamenti választás utánra a kampányát. Egyúttal azt is hangsúlyozta: pártja támogatja a NATO-tagságot és Szlovákia ezzel kapcsolatos kötelezettségvállalásainak teljesítését.

A szlovák külügyminisztérium és a védelmi tárca is visszautasította, hogy a NATO azzal a céllal indítja a kampányt, hogy befolyásolja a szlovákiai választás eredményét. A cél tudatosíttatni a NATO-tagság előnyeit Szlovákia biztonsága szempontjából, biztosítani a lakosságot, hogy a szövetség garantálni tudja az ország védelmét, valamint elmagyarázni Ukrajna támogatásának jelentőségét az ország biztonsága szempontjából.

A pozsonyi B9-es csúcson részt vett Jens Stoltenberg NATO főtitkár hangsúlyozta, az észak-atlanti szövetség teljesen átlátható módon bonyolítja le a tájékoztatási kampányát, együttműködve a tagállamok szerveivel. "A NATO számos országban tart tájékoztató kampányokat, ez teljesen megszokott dolog" – mondta, hozzátéve, hogy Szlovákiában 2017-ben volt hasonló kampány.

"Az efféle tájékoztatás része a szövetségesekkel kötött megállapodásnak"

– szögezte le.

Ódor Lajos miniszterelnök érthetetlennek tartja a kampány körüli hisztériát, szerinte szó sincs semmiféle titkos tevékenységről, és például az Európai Bizottság is tart ilyen tájékoztató kampányokat az EU-tagság előnyeiről. Érthetetlennek tartja, ha valaki azt állítja, hogy támogatja a NATO-tagságot, ugyanakkor megkérdőjelezi a szövetség tevékenységét.

Jens Stoltenberg hangsúlyozta: Szlovákia számíthat a NATO-ra, a szövetség segít megvédeni légterét és megóvja minden egyéb fenyegetéstől is, amely területét fenyegetné. Kiemelte, hogy a NATO is számít Szlovákiára, és üdvözölte, hogy az ország kötelezte magát, hogy a GDP-je 2 százalékát fordítja védelmi kiadásokra, ugyanis a jó infrastruktúra és a jó felszerelés is visszatartó erő Oroszország számára.

Ódor Lajos biztosította a NATO-főtitkárt, hogy a szakértői kormány nem változtat az ország euroatlanti irányultságán.

"Fokozatosan teljesítjük a védelmi rendszerek modernizálására, és a pénzügyi kötelezettségvállalásra vonatkozó ígéreteinket is. Üdvözöljük a szövetségesek fokozott jelenlétét is az országban" – mondta Ódor Lajos. Jelenleg körülbelül 1300 NATO-katona van Szlovákiában, például Csehországból, Hollandiából, Németországból, Olaszországból és az USA-ból.