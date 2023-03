Kölnből pénzelték az orosz katonákat – csak a Reuters beszámolója nyomán lépett a rendőrség

A világ egyik legnagyobb hírügynökségének tudósítása nyomán a német rendőrség házkutatást tartott két Moszkva-párti aktivistánál. A Reuters tudósítása szerint ugyanis pénzt küldtek az Ukrajnában háborúzó Oroszországnak katonai felszerelés vásárlására. Ezért akár börtönbe is kerülhetnek.

A német rendőrök figyelme azután fordult az Észak-Rajna Vesztfáliában élő Jelena Kolbasznyikova és Max Schlund (eredeti nevén Rosztyiszlav Teszljuk) felé, hogy a Reuters hírügynökség exkluzív jelentést közölt az ukrán származású párról.

Az anyag szerint

500 eurót adtak át egy Ukrajnában harcoló orosz katonai egység tisztjének,

hogy abból a katonák számára rádiókat, fejhallgatókat és telefonokat vásároljanak. Ezt az egység egyik tisztje és a Moszkva-párti aktivistacsoport közötti üzenetek is megerősítették. Mindezt – a Reuters szerint – abban a tudatban tették, hogy szankciókat sértenek és ezzel bűncselekményt követnek el.

Kissé túlzónak tűnhet, hogy két egyszerűnek tűnő állampolgárt állítottak az oknyomozó projekt célkeresztjébe, de a pár azzal vonhatta magára a figyelmet, hogy különösen nagy aktivitást mutatott, Kolbasznyikova például több YouTube-videóban is feltűnt, például a szélsőjobbosnak mondott Compact magazin nyári előadásán. A pár több tüntetést is szervezett Kölnbe, amelyen az Ukrajnának történő német fegyverszállítás leállítását és a béketárgyalások megkezdését követelték.

Az összeg jelentéktelennek tűnik – felmerült a kérdés, hány rádiót, mobiltelefont lehet venni 500 euróból –, de a pár még a vásárlást igazoló blokkokat is posztolt egy aktivista WhatsApp-csoportba. Ezek szerint körülbelül 130 euró értékben vettek öt kínai rádiót és további öt, Yealink kínai internettelefont. A Reuters azt is megírta, hogy korábban repülőjegyet kaptak a Rosszotrudnyicsesztvo nevű orosz kulturális intézmény berlini irodájától egy moszkvai konferenciára, ahol Vlagyimir Putyin elnök is felszólalt.

Egy másik WhatsApp-üzenetben a feleség ezt írta:

„Küldtünk 500 eurót a 42. motorizált lövész hadosztálynak, hogy rádiókat, fejhallgatókat és telefonokat vegyenek.

Beszéltünk velük Donyeckben. A fronton vannak. A férjem együtt szolgált az egyik ilyen sráccal.”

A kérdéses felszerelés uniós tiltólistán van és a német törvények szerint bárki, aki a rendelkezést megsérti, akár öt év börtönre is számíthat. A Reuters azt írta, hogy egy orosz tiszt ezek után meg is vette a felszerelést az egységének. A hírügynökség megkeresésére a feleség azt válaszolta: „Majd az ügyvédünk válaszol nektek, ti pedig a hazugságaitokért és provokációkért válaszoltok majd.” Férje trágár szavakkal küldte melegebb égtájra a riportert.

A német hatóságok a Reuters-anyag nyomán lendültek mozgásba, és házkutatást tartottak a pár otthonában. A kölni ügyészség szerint számítógépeket és kinyomtatott dokumentumokat vittek magukkal.

Kolbasznyikova még ezek után is dacosan válaszolt a Reutersnek: „Maguknak nincs miért ünnepelni.

A mi időnk még nem jött el, a maguké kezd lejárni.

Nem sértettünk meg népet törvényeket.”

A párt azonban egy olyan német törvény alapján is felelősségre vonhatják, amely szerint büntethető, ha valaki támogatólag nyilatkozik bűncselekményekről.

(Nyitóképünkön orosz rakétacsapásban megsemmisült autó egy rommá vált épület előtt a kelet-ukrajnai Donyecki területen fekvő Szlovjanszkban 2023. március 27-én. A támadásban két helyi lakos vesztette életét és legalább 29-en megsérültek.)

Nyitókép: MTI/EPA/Maria Senovilla