Kárpátaljai áramhelyzet: a legrosszabbat már túlélték

Kárpátalját különösen súlyosan érintette az energiaválság, ugyanis a megyében tartózkodó több százezer menekült miatt megnőtt az energiaigény, de ezt az áramszolgáltató nem vette figyelembe az országos áramelosztásnál, így itt jelentős hiány lépett fel. Heteken keresztül napi 4-5, olykor csak 2-3 órát volt áram, ezzel megfosztva az embereket a fűtéstől és a víztől is.

Ez okozta a legnagyobb nehézséget Englert Éváéknál is. A kárpátaljai nő másfél éves kisgyermeket nevel, akinek többek között a fürdetése is igencsak problémás volt az elmúlt időszakban.

„Nagyon nehéz volt, mert generátorunk sincs. Főleg a víz miatt volt nehéz,

nem tudtunk fürödni. Mindent megszedtünk vízzel, amikor volt. De a kislányt is fürdetni kellett, neki meleg kellett.

Annyi volt a szerencsénk, hogy még megvan a kályhánk, és azzal legalább tudtunk fűteni. Próbáltuk kiszámolni, hogy mikor lesz villany, de az az egy-két óra semmire sem volt elég, hogy a kisgyermeket is megfürdessük, mi is tisztálkodjunk. Annyi a jó, hogy van laptopom, arra töltöttem le meséket a kislányomnak, illetve vettünk neki kifestőket, hogy le tudjuk foglalni, mert félt a sötétben. Nehéz volt. Főleg, amikor már lemerültek a lámpák. Az utolsó hetekben már úgy voltam vele, hogy vegyünk egy generátort. Csak abba is üzemanyag kell. Egy óra egy liter. Drága. Nemcsak megvenni, hanem fenntartani is” – mondta Englert Éva.

A sötét óráknak úgy tűnik, lassan vége. Az elmúlt napokban nem vezettek be tervezett áramszüneteket, és szinte egyszer sem kapcsolták ki a villanyt Kárpátalján.

A legrosszabb már mögöttünk van – jelentette ki az Ukrenergo áramszolgáltató vállalat vezérigazgatója. Volodimir Kudrickij szerint

Ukrajna energiarendszere már átélte az orosz rakétatámadások által okozott legsúlyosabb károkat, Oroszország nem lesz képes több kárt okozni Ukrajna energiarendszerében.

Viszont „nem szabad lazítani és azt feltételezni, hogy az orosz légicsapások véget értek” – tette hozzá az Ukrenergo vezetője.

Véleménye szerint az ukrán energiarendszerben keletkezett közvetlen kár „több százmillió dollárra” becsülhető, a gazdasági kárt pedig „milliárdokban” számolják.

Annak, hogy jelenleg nincs hiány az energiarendszerben, az a magyarázata, hogy a javítások után több hőerőműnél kiegészítő energiablokkokat helyeztek üzembe. Az energiarendszerben megnövekedett a villamosenergia-termelés, amely teljes mértékben fedezi a fogyasztást. Több helyütt megemelkedett a vízszint, aminek köszönhetően a vízerőművek is intenzíven dolgoznak. Emellett folytatódik a villamos energia importja Szlovákiából is.

(Nyitóképünkön autók haladnak el közvilágítás nélkül maradt épületek mellett áramszünet idején Kijevben 2022. november 24-én.)

