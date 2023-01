Mike Pence titkos papírjai: Trump és Biden is igyekszik kihasználni a helyzetet

Úgy tűnik, három az amerikai igazság is, legalábbis ha arról van szó, hogy az ország hány vezetője érezheti magát a törvény felett állónak, amikor a törvénysértő módon hazavitt titkos dokumentumokról van szó.

Immár Mike Pence volt alelnök – Donald Trump egykori második embere – is csatlakozott a klubhoz, amit a két szembenálló, nagy rivális igyekszik kihasználni.

Biden elnök emberei továbbra is úgy állítják be, hogy ő más, mint Trump, és ehhez most jó érv a Pence és az elnök ügye közötti párhuzam.

Viszont így van ezzel Trump is – akinek Mike Pence sokáig lojális helyettese volt, amíg a törvényesség oldalára állva elismerte, hogy főnöke elvesztette a legutóbbi elnökválasztást, és ezért kész volt átruházni a hatalmat Joe Bidenre. Viszont Trump most hálás lehet neki, mert csapata szerint az, hogy Pence-nél is felleltek titkos papírokat, változtathat a Trump ellen folyó vizsgálat lendületén – mondta egy forrás a CNN-nek. Hogyan? A Trump-tábor szerint úgy, hogy az ügyészeknek nehéz lehet bármelyik három top politikus ellen vádat emelni.

Biden emberei közben megkönnyebbüléssel fogadták a hírt, mert most már úgy lehet beállítani, hogy a hazavitt dokumentumok körüli botrány újabb fejezetei „nem csak Bidenről szólnak”.

A nyomozást ismerő egyik forrás a titkos dokumentumok felfedezése után Pence által tett lépéseket a Biden által tettekhez hasonlította. Azaz: a volt alelnök sem titkolózott vagy ellenkezett, és a mintegy tucatnyi, titkosnak minősített dokumentumot röviddel azok felfedezése után átadta az FBI-nak.

Biden csapata is így tett, amikor novemberben titkos dokumentumokat talált egy az elnök által régebben használt vendégprofesszori irodában. Mivel a leköszönt elnökök és alelnökök papírjainak kezelését külön törvény szabályozza, a jogászok ennek megfelelően azonnal értesítették a nemzeti levéltárat, ők pedig az igazságügyi minisztériumot. Ami viszont furcsa és enyhén szólva támadható: a felfedezés az őszi, félidős választások előtt történt, és a tényt hónapokon át nem hozták nyilvánosságra.

Az FBI csak nemrég, hónapokkal az első titkos anyag megtalálása után kutatta át Biden otthonát. Biden csapata november és január között több helyen is talált dokumentumokat.

Trump viszont felpanaszolta, hogy hozzá szirénázó kocsikkal érkeztek a szövetségi ügynökök és még felesége, Melania gardróbját is feldúlták. Most viszont szövetségesei úgy vélik, hogy Pence ügye segíthet elmosni a három ügy közötti határokat.

Továbbá úgy vélik, hogy a Biden- és Pence-nyilatkozatok alátámasztják érvelésüket, miszerint ezt az ügyet nem büntetőügyként, hanem inkább a Fehér Háznak a Nemzeti Hírszerzési Igazgató Hivatal által felügyelt, titkos anyagok kezelésére vonatkozó protokollja adminisztratív felülvizsgálataként kellene kezelni.

Mindazonáltal tudósítók emlékeztetnek: Donald Trump esetében az igazságszolgáltatás esetleges akadályozását is vizsgálják.

Trump reagált a Pence-papírok felfedezésére, és egy közösségi oldalon azt írta: "Mike Pence ártatlan ember. Soha életében nem tett semmi tudatosan tisztességtelen dolgot. Hagyják őt békén!"

A Fehér Ház közben kedden nagyrészt hárította a Pence-hírekkel kapcsolatos kérdéseket – bár a CNN szerint Biden emberei csendben ünnepelték a tényt, hogy Pence valószínűsíthető tévedése nyomán a jelenlegi elnököt is ártatlan hibát vétő emberként lehet feltüntetni.

Nyitókép: MTI/AP/Meg Kinnard