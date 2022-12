Ez nem olyan durrogtatós szilveszter lesz Ukrajnában

Habár karácsony első napján országszerte kétszer is megszólaltak a légiszirénák, december 27-én pedig Kárpátalján már kétszázadik alkalommal volt légiriadó, az utóbbi napokban nem történt újabb masszív orosz rakétatámadás, így az itt élők viszonylagos biztonságban és csendben emlékezhettek Krisztus születésére.

Ezúttal sok pravoszláv vallású ember is január 7. helyett december 25-én ünnepelte a karácsonyt. Az Ukrán Ortodox Egyház Szent Szinódusa ugyanis engedélyezte a hívek számára, hogy a Gergely-naptárhoz igazítsák az ünneplést. Egy friss felmérés szerint

az elmúlt év során jelentősen, 26-ról 44 százalékra nőtt azok aránya, akik támogatják a karácsony "átidőzítését".

A felvetést tavaly még 58 százalék ellenezte, az idén viszont már csak a megkérdezettek 31 százaléka tiltakozott.

Az ünnep tiszteletére még az energiaszolgáltató is megkegyelmezett, a megszokottnál némivel kevesebb áramszünet volt karácsony első és második napján.

Az energiaügyi miniszter azt ígéri, szilveszter estéjén sem kapcsolják ki a villanyt, amennyiben az oroszok nem mérnek addig újabb csapásokat az energetikai hálózatra. Mint megjegyezték, a szakemberek azon dolgoznak, hogy csökkentsék a hiányt és növeljék az ország áramtermelését.

Ezt azonban a fogyasztók a hétköznapokban még nem igazán érzékelik, naponta több órán keresztül kénytelenek mellőzni az áram-, illetve internetszolgáltatást. Volodimir Zelenszkij államfő a minap arról számolt be, hogy már egyre rövidebbek és ritkábban a lekapcsolások, de Ukrajna különböző megyéiben

még így is 9 millió ember van sötétben.

A karácsonyi és újévi ünnepek idejére Kijevben kijárási tilalmat vezettek be este 11 és hajnali 5 óra között. Ezt az intézkedést Kárpátalján is fontolóra vették, a megyevezetés azonban egyelőre nem tartja indokoltnak a korlátozást. A rendvédelmi szervek ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy a hadiállapotra való tekintettel csak úgy, mint az ország többi megyéjében, Kárpátalján is szigorúan tilos a tűzijátékok, petárdák és egyéb pirotechnikai termékek használata és árusítása. Szilveszterkor fokozott ellenőrzésre lehet számítani. Az egyik rendőrtiszt a tűzijátékot hiányoló emberek panaszaira úgy reagált:

ebben az évben volt már elég robbanás és lövés,

nem érti, kinek hiányzik még a durrogtatás.

Nyitókép: Andrew Kravchenko