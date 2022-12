Svéd páncélozott harckocsikkal bővül a szlovák hadsereg fegyverarzenálja

Szlovákia és Svédország védelmi minisztere megállapodott abban, hogy Szlovákia CV90 típusú lánctalpas páncélozott harckocsikat vásárol Svédországtól mintegy 1,7 milliárd euró értékben. „Ezek a harci járművek tovább erősítik a páncélos zászlóaljunkat, és teljesítjük a szlovák nehéz-gépesített dandár létrehozásának egy újabb feltételét” – jegyezte meg Jaroslav Naď szlovák védelmi miniszter, azzal kiegészítve, hogy a másik oldalon az állam 1,8 millió euró értékben Božena aknamentesítési egységeket küld Ukrajnának.

Magasabb szintre emelkedik a szlovák és a svéd védelmi erők közti együttműködés, miután a szlovák tárca bejelentette, hogy a skandináv országból vásárol újabb nehézfegyvereket, ezúttal CV90 típusú lánctalpas páncélozott járműveket. A negyedik generációs harci járművek fokozatosan felváltják a szlovák szárazföldi erők közel félévszázados elavult felszerelését. A két ország közti nemzetközi megállapodás értelmében

152 darab, 35 milliméteres ágyúval ellátott CV90 típusú lánctalpas harckocsi érkezik Szlovákiába.

A beszerzés várható költsége – beleértve az infrastruktúrát – elérheti az 1,7 milliárd eurót. Az első tankokat 2025-ben kaphatja meg a Szlovák Fegyveres Erők.

A harcjármű személyzete 3 fő, további 7-8 katonát képes szállítani és azok harcát támogatni. A CV90 páncélzata 200 méterről körkörösen ellenáll a páncéltörő lövedéknek. Az 1990-es években eredetileg a svéd haderő igényei szerint kifejlesztett CV90-es igazi piaci siker lett: számos változatát nyolc ország hadereje rendszeresítette, gyártási darabszáma meghaladja az 1300-at. A svéd tankok teljesítik a Szlovák Fegyveres Erők követelményeit. A kormányközi megállapodás foglalkozik a lőszerek, a kiképzés, a pótalkatrészek, a logisztikai támogatás és az infrastruktúra kérdéseivel is. A szerződés aláírásának feltétele volt, hogy szlovákiai vállalatok is részt vegyenek a gyártásban, így

egy szlovák üzem is a projekt elsődleges ipari partnere lesz.

„A páncélozott harckocsik megvásárlásával reális előrelépés történt a nehézgépesített dandár kiépítésében, amit a NATO kollektív védelmi szerződése is megkövetel. A kormányközi megállapodás természetesen azzal is összefügg, hogy nagy támogatói vagyunk Svédország NATO tagságának, és hiszem, hogy hamarosan Svédországot is üdvözölhetjük az Észak-atlanti Szerződés Szövetségének tagjaként” – fogalmazott Jaroslav Naď, aki Pozsonyban látta vendégül svéd kollégáját.

„Stratégiai partnerekké váltunk” – jegyezte meg Pal Jonson. A svéd védelmi miniszter hozzátette, hogy a kétoldalú együttműködés mellett a beszélgetés témája volt Ukrajna támogatása is, melynek kapcsán nagyra értékelte Szlovákia álláspontját.

Jaroslav Naď ezzel összefüggésben úgy tájékoztatott, hogy Szlovákia hamarosan téli humanitárius segélycsomagot és katonai eszközöket küld a háború sújtotta Ukrajnába. Egyebek mellett Božena aknamentesítő rendszert, 1,8 millió euró értékben. Ezek a szlovák gyártmányú gépek sikeresen működtek korábban Irakban, Afganisztánban, Etiópiában, Koszovóban, Horvátországban, Nigériában, Srí Lankán és más országokban. A szlovák védelmi miniszter szerint bár a Božena készleteket Szlovákia fegyveres ereje már használta, és jelenleg ki vannak selejtezve, de még működőképesek, és segíteni tudják Ukrajnát, ahol jelenleg a legnagyobb szükség van rájuk.

Nyitókép: FMV / Defbrief.com