Helyzetjelentés Ukrajnából: nincs áram, és nyugat felé terelik a lakosságot

Ukrajnában több mint tízmillió háztartás maradt áram nélkül az elmúlt időszakban. A szolgáltatás szüneteltetése a legnagyobb mértékben Vinnica, Odessza és Szumi megye, illetve Kijev lakosságát érinti. Szakértők szerint 17 milliárd dollárra lesz szükség a megrongált erőművek, alállomások, távvezetékek és fűtőállomások helyreállítására. Az ukrán kormány azt tervezi, hogy nemzetközi partnerek segítségével teremti elő ezeket a forrásokat.

Addig is spórolásra és türelemre inti a lakosságot. Az Ukrenergo állami energiaszolgáltató vállalat szerint éjjel-nappal tartanak a javítási munkálatok. A múlt héthez képest már kevesebb vészlekapcsolás történik, ám a tervezett áramkimaradások továbbra is megnehezítik az ukránok életét.

A mínuszok beköszöntével megemelkedett a fogyasztás mértéke, ami tovább bonyolítja az energiarendszer amúgy is nehéz helyzetét, ezért továbbra is érvényben maradnak a korlátozások. A lakosságot az bosszantja a legjobban, hogy

a szolgáltató sokszor nem tartja be az előre meghatározott ütemtervet, és váratlan időben kapcsolja ki az áramot, a beígértnél jóval hosszabb időre.

Az amúgy is bizonytalan helyzetben ez csak még több frusztrációt okoz.

Ungváron és környékén átlagosan napi 8-10 órát kénytelenek mellőzni az áramot, egyes helyeken előfordult, hogy összesen 15-18 órán keresztül volt sötétség.

Egyelőre azonban sehol sem uralkodott el a pánik. Az emberek többsége már háború nélkül is átélt ehhez hasonlókat a kilencvenes évek elején. Egyesek csendben, bizakodva, mások zúgolódva, de tűrik a megpróbáltatásokat, próbálnak alkalmazkodni. A legnagyobb gond, hogy sok helyen a fűtés is megszűnik, amikor elmegy az áram.

Egy közvélemény-kutatás szerint

Ukrajnában a lakosság fele nemhogy nincs felkészülve a téli időszakra, de nem is tervez előkészületeket.

A megkérdezettek csupán 11 százaléka mondta azt, hogy szigeteli a lakását, 9 százalék meleg ruhákat vásárol, 5 százalék betömi az ablakok réseit, 4 százalék vastag paplant szerez be, ugyanennyien vásárolnak hősugárzókat, egy százalékkal kevesebben vesznek dízelgenerátort.

A generátorok iránt megnőtt kereslet jelentős áremelkedést is hozott magával. Egy ilyen nagy teljesítményű berendezés ára az elmúlt évhez képest háromszorosára nőtt, most akár 18-20 ezer hrivnyát, megközelítőleg 200 ezer forintot is elkérnek érte.

Eközben

a keleti régiókból nyugat felé terelik a lakosságot,

mert a közelmúltban felszabadított térségeket nem tudják felkészíteni a télre. Irina Verescsuk miniszterelnök-helyettes evakuációra szólította fel Harkiv, Herszon, Mikolajiv, Doneck és Luhanszk megye 943 felszabadított településének 360 ezer lakosát.

Nyitókép: MTI/AP/Andrij Kravcsenko