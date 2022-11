Nyilvános fejmosást kapott a kanadai elnök Hszi Csin-pingtől

Nem mindennapi párbeszédet vettek videóra a Balin zajló G20-as csúcstalálkozón. Hszi Csin-ping kínai elnök odament Justin Trudeau kanadai miniszterelnökhöz, és szabályosan kioktatta. „Minden, amiről beszéltünk, bekerült az újságokba. Ez így nincs rendben” – mondta tolmácsán keresztül.

„Mellesleg, pedig nem úgy folyt a beszélgetés ahogy megírták" – mondta a kínai elnök, akivel a kanadai kormányfő kedden találkozott három éve először. A hírek szerint a megbeszélésen Trudeau komoly aggályait fejtette ki, amiért szerinte „Kína beavatkozik” Kanada politikájába, és előfordulhat, hogy manipulálni akarja a választásokat.

Néhány órán belül a négyszemközt zajló tíz perces beszélgetés tartalmát közzétette az AFP hírügynökség, ami egy kanadai kormányzati forrásra hivatkozott.

A kínai elnök azt is megkérdőjelezte, hogy Justin Trudeau őszinte ember-e: „Ha az Ön részéről őszinteséget látnánk...” – kezdte, de a kanadai miniszterelnök közbevágott: „Kanadában a szabad, nyílt és őszinte párbeszédben hiszünk... továbbra is konstruktívan fogunk együttműködni, de lesz, amiben nem értünk egyet”. Emmanuel Macron francia elnök, Justin Trudeau kanadai miniszterelnök, Joe Biden amerikai elnök, Rishi Sunak brit és Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök a G20 csúcstalálkozóján Bali szigetén 2022. november 16-án.

Forrás: MTI/AP/The New York Times pool/Doug Mills

A zaj miatt nehezebb hallani a felvételen, amint Hszi Csin-ping megjegyzi, „ha Ön őszinte, akkor a kölcsönös tisztelet alapján jól tudunk kommunikálni. Ha nem, akkor nehéz megjósolni az eredményt. Hozzuk létre először a feltételeket.” A fagyosan mosolygó Hszi Csin-ping ezek után kezet nyújtott Justin Trudeau-nak.

A két ország viszonyát súlyosan terhelte a sokak által mára elfelejtett Huawei-ügy, amikor a kanadaiak csaknem három évig fogvatartották Meng Van-csout, a kínai telekommunikációs-eszköz gyártó cég pénzügyi főnökét, a cégalapító lányát. A nőt 2019-ben engedték ki, és a kínaiak által kémkedéssel vádolt két kanadaira cserélték. Meng Van-csout azért akarta elfogni az Egyesült Államok, mert a Huawei Iránnal üzletelt, ami sértette a szankciókat, de Kanada három éven át nem adta ki.

A G20-as csúcson nem a Justin Trudeau-val való összezördülés volt az egyetlen keménykedés a kínai elnök részéről.

A program szerint Rishi Sunak brit miniszterelnökkel is találkozott volna, aki korábban hevesen bírálta Kínát, de az utóbbi időben visszavett a retorikájából. Rishi Sunak programja csúszott a lengyelországi rakétaincidens miatt, mire Hszi Csin-ping az utolsó pillanatban lemondta a találkozót. A stábja arra hivatkozott, hogy nem tudtak időpontot egyeztetni.

A Telegraph című brit lap megjegyezte: Kanada egyre hangosabban bírálja Kínát, mivel a jelentések szerint Peking-barát képviselőjelölteket pénzelt a 2019-es kanadai választásokon. Emellett az is elhangzott, hogy Kína titkos és illegális rendőrőrsöket tart fenn Torontóban. David Mulroney, Kanada volt pekingi nagykövete azt mondta, hogy az állítások kemények. „amikor azt hiszi az ember, hogy eltúlozták a Kína elleni vádakat, kiderül, hogy inkább tompították azokat” – mondta.

Nyitókép: MTI/EPA/AFP pool/Bay Ismoyo