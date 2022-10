Eladó az olasz Inter focicsapata

Az amerikai Goldman Sachs befektetési pénzintézetet és a Raine Group „butikbankot” kérte fel az olasz Serie A-ban 7. helyre visszaszorult, tavaly még második, tavalyelőtt pedig bajnok Inter Milan.

A hír a Financial Times-tól származik, a lap pedig egy bennfentestől értesült róla. Mint az újság megjegyzi, a Rainer volt az, amely tavaly a Chelsea rekordnak számító, két és félmilliárd dolláros aukciójánál bábáskodott, miután brit politikusok az ukrajnai háború miatt kiszorították a tulajdonából Roman Abramovics orosz-izraeli állampolgárságú mágnást.

Az Inter eladásán – avagy részleges eladásán - most a Goldman is dolgozik – teszi hozzá az FT. A kék-fekete csíkos mezéről ismert és a rivális AC Milánnal a San Siro stadionon osztozó Inter, jelenlegi gazdája a nankingi elektronikai kereskedőcég, a Suning. A kínaiak 2016-ban szerezték meg a klubot, amikor egy sor európai csapatba fektettek be pénzt.

Azóta sok kínai tulajdonos vagy eladta vagy csökkentette részesedését a hazai gazdasági viharfelhők, illetve azért, mert szintén otthon, visszaesett az európai projektek iránt politikai támogatás.

A Suning az egyik legnagyobb olyan kínai áruházlánc, amely hagyományos boltokkal rendelkezik és amelyre csapást mértek az online versenytársak. Ennek nyomán megugrott a rövidlejáratú tartozása, ez pedig növelte a súlyosbodó hitelfeltételeknek való kitettségét.

Februárban például a cég kénytelen volt új alapokat előkeríteni, hogy betömje az Internél, a pandémia nyomán, a bevételi oldalon keletkezett lyukat. Ehhez 275 millió dollár kölcsönt kellett felvennie egy olyan hitelezőtől, aki megszorult cégekre specializálódik.

Júliusban aztán már magát a Suningot is ki kellett menteni – teszi hozzá az FT. Egy helyi önkormányzat és a részvényese, az Alibaba segíett mintegy másfél milliárd dollárral.

Közben az Inter ismét elkezdett pénzt termelni, de még mindig veszteséges. A tavalyi pénzügyi év 440 millió euró bevételt hozott, de 140 millió lett a veszteség. Az Inter jelenlegi elnöke, Steven Csang apja, 2016-ban még 270 millióért vette meg a klubot.

A Suning egyelőre úgy fogalmaz, hogy hajlandó részletekben, további 100 millió eurót a klubba pumpálni, illetve, hogy „új partnereket keres és mérlegeli egy kisebbségi részesedés eladását”.

A rivális AC Milan tavaly kelt el, amikor az amerikai RedBird Capital 1,2 milliárd dollárt köhögött ki érte – ami rekord a nem angol európai klubok körében. Viszont – mint írja az FT – van, ami miatt kevésbé vonzó az olasz futball a befektetőknek: itt háromszor kisebbek például a tévés jogokból származó bevételek, mint Spanyolországban. Ugyanakkor sok olasz csapatnak kell új stadion, így a két milánóinak is. A San Siro tervezett felújítása pedig 1,3 milliárd dollárba kerülne. De mivel két klub játszik benne ezért kevesebb extra bevételt lehet kipréselni belőle más programokkal.

Nyitókép: (MTI/EPA/Maurizio Degl'Innocenti)