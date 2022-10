Liz Truss számára gyorsan véget értek a politikai mézeshetek, máris lemondatnák

Liz Truss egy hónapja van hatalmon, de már is le akarják mondatni – nemcsak a brit ellenzék, hanem saját pártja néhány „királycsináló” képviselője is. A befolyásos 1922-es parlamenti bizottság 20 tagja jelezte, hogy bizalmatlansági indítványt szeretne vele szemben. Az ok Truss és pénzügyminisztere, Kwasi Kwarteng sokat emlegetett „hitelből adócsökkentést és gazdasági növekedést” programja, amelynek nyomán majdnem bedőltek a brit nyugdíjalapok.

Annak ellenére, hogy a hétvégén össztűz zúdult rá, Truss egyelőre fagyos nyugalommal veszi a kritikát. „Jobban is lehetett volna előkészíteni” – ennyi a megjegyzése egy vasárnapi BBC-interjúban, amelyben rövid „nem”-mel válaszolt arra, nem kéne-e visszavonni a tervét.

Truss ismét csak globális tényezőkre vezette vissza a font megroggyanását és a britekre ezután lecsapó hitelezési-horrort, amely a kamatok masszív megugrásával fenyeget. „Kitartok amellett, hogy gyorsan jelentettük be a csomagot” – mondta, elismerve ekkor, hogy jobban fel lehetett volna készíteni a közvéleményt, de a Boris Johnson által tökélyre vitt teflon arckifejezést felöltve hozzátette: „tanultam belőle és a jövőben jobban odafigyelek az előkészítésre”.

Azaz, azt reméli, hogy nem ragad rá a kudarc – ami ebben a pillanatban kétséges. Truss – úgy tűnt – pénzügyminisztere beáldozására készült, amikor azt mondta: a nagy jövedelműek 45 százalékos adóalapjának eltörlése Kwasi Kwarteng ötlete volt– bár az is közölte, hogy nem válik meg tőle.

Vasárnap estére már akkora volt a nyomás a lázadó tory képviselők részéről, hogy Truss kénytelen volt elhalasztani a szavazást a 45 százalékos adókulcsról. Ez azért kínos a számára, mert a most indult pártkongresszuson, ahová egy burgundi színű kosztümben vonult be, bármely új miniszterelnök arra számítana, hogy ünnepelve megerősítsék hatalmában, ne pedig megpróbálják aláásni.

Michael Gove felzárkóztatási miniszter azonban nyíltan közölte: nem szavaz a gazdagabbak adókönnyítésére, mert az nem felel meg a konzervatív értékrendnek, hogy hitelből finanszírozzák az adókedvezményeket. Truss most kénytelen lesz bemutatni egy hatástanulmányt a képviselőknek, az adócsökkentési program gazdaságélénkítő hatásairól, mielőtt azok jóváhagynák az intézkedést – a reméltnél jóval később, csak november 23. után. Birmingham, Anglia – 2022. október 2.: Kwasi Kwarteng pénzügyminiszter és Liz Truss brit miniszterelnök a Konzervatív Párt éves konferenciáján. Leon Neal/Getty Images

Vasárnap este úgy tűnt, hogy akár 70 lázadó konzervatív képviselő szavazna miniszterelnöke terve ellen. George Osborne egykori pénzügyminiszter szerint egyáltalán nem légből kapott lehetőség, hogy Truss beáldozza személyes jóbarátját, Kwasi Kwartengot.

„A kegyetlen miniszterelnökök készek a busz alá lökni a pénzügyminiszterüket”

– mondta. Azt is hozzátette: ha Kwarteng hétfői kongresszusi beszédét nem fogadják tetszéssel a tory küldöttek, akkor az neki „függöny”. Liz Truss – aki számára gyorsan véget értek a politikai mézeshetek” – most egy sor kormányprogrammal készül – a gyerekfelügyelet, a bevándorlás, a lakhatás, az energia és a mobil internet – kérdésében nyújt majd be javaslatokat, hogy meggyőzze a polgárokat: kompetens vezető.

