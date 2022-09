Jelentősen megváltozott a lvivi magyarok élete a háború óta

A Lembergi Magyar Kulturális Szövetség (LMKSZ) 2019-ben méltatta megalakulásának 30. évfordulóját. Szarvas Gábor 2003-ban vette át a nyugat-ukrajnai városban működő egyesület vezetését. A magyar érdekvédelmi szervezet korábban soha nem tapasztalt nehézségekkel néz most szembe, megfogyatkozva próbálják összefogni és támogatni az ottmaradt maroknyi magyarságot.

Szarvas Gábor az InfoRádiónak elmondta, a több mint fél éve tartó orosz megszállás teljesen megváltoztatta az életét, a háború kirobbanását követően egy időre teljesen felfüggesztették a szövetség tevékenységét is, és inkább a menekültek megsegítésére koncentráltak.

„A szövetség munkája is leállt egy időre, az első hetekben nem is tudtuk mi lesz… azokban a napokban a várost elborították a menekültek, rengeteg érkeztek keletről – fogalmazott az LMKSZ elnöke. – Annak érdekében, hogy hasznosítsuk magunkat és kevesebbet bújjuk a tévét és a híreket, valamilyen elfoglaltságot kellett találnunk. Sokan önkénteskedésbe kezdtek, köztük én is. A harmadik-negyedik naptól kezdve, gyakorlatilag két hónapon keresztül, a családtagjaimmal és barátaimmal, illetve a szövetség tagjaival segítettük a menekülteket. Így vészeltük át a pánikhangulatot.

A közös tevékenység mindig bizalmat önt az emberekre, és sokkal könnyebb átvészelni ezeket a nehéz híreket, a nehéz időket.”

A Lembergi Magyar Kulturális Szövetség elnöke a menekülthelyzet kapcsán megjegyezte, az elmúlt hónapokban már rendeződött a helyzet. Mint mondta, csak a legelején volt a pánik miatt nehéz a helyzet, óriási tömegek voltak az állomásokon, de aztán egy-két hónapon belül leapadt a tömeg. Most már egyáltalán nincsenek menekültek, ha mégis, nagyon kevesen. „Csodálkozom rajta, hogy Kijev és Budapest közötti vonat csak két hálóvagonnal közlekedik, abból is az egyiket Lembergben csatolják hozzá” – jegyezte meg.

Többen már visszatértek Lembergbe, de nagyon sokan végleg elhagyták Ukrajnát, véli Szarvas Gábor. Az elvándorlás a magyar szövetséget is negatívan érinti. A Lembergi Magyar Kulturális Szövetség elnöke a végsőkig kitart, de mint mondja, a folyamatosan romló gazdasági helyzet miatt

előállhat olyan szituáció, amikor már egyszerűen lehetetlen lesz ottmaradni.

„Mindnyájunkra nagyon nehéz idők várnak, elsősorban Ukrajnára. Valószínűleg a több millió menekült egy része már nem tér vissza. Rengetegen pusztulnak el a háborúban, fiatal férfiak is, akikre nagy szükség lenne az ország újjáépítése során. Ez ugyanúgy vonatkozik a lembergi magyar szövetségre is, tagjaink száma valószínűleg megcsappan. Azok, akik elérték a nyugdíjas kort, már nem valószínű, hogy visszatérnek, bár azért bízom benne, hogy nem így lesz – jegyezte meg Szarvas Gábor. – Én amíg tudok, maradok, amíg a helyzet megengedi. Szinte nem is tudom, mihez kezdenék, ha történetesen úgy alakulna, hogy át kellene költöznöm Magyarországra. Viszont előállhat ilyen helyzet. Nincs garancia arra, hogy a háború ott reked a keleti megyékben. Sajnos egyre drágul minden, ezzel szemben se a nyugdíjak, se semmilyen más jövedelem nem növekszik. Előállhat egy olyan kényszerhelyzet, amikor már lehetetlen ittmaradni.”

Az elnök az InfoRádiónak elmondta, a szövetség életébe fokozatosan visszatérnek a kulturális programok, nemrég például államalapító Szent István királyunkra emlékeztek, de a vasárnapi iskola működését is fenntartják. Az egyesület az év elején több mint 150 tagot számlált, viszont azt, hogy közülük most hányan tartózkodnak Lembergben, nem tudják pontosan.

Nyitókép: Pexels.com