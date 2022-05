Csehország újabb fegyvereket szállíthat az ukránoknak

Jana Černochová cseh védelmi miniszter egy hétvégi televíziós vitaműsorban közölte, nagyon szívesen bemutatná, hogy a tárca miként használja az adófizetők pénzét, de a jelenlegi háborús helyzetre való tekintettel ez nem túl biztonságos, ezért az Ukrajnába szállított fegyvernemekről csupán annyit árult el, hogy a szállítmányok között nehézfegyverek is voltak.

„Nagyon boldog leszek, ha a háború végeztével minden cseh állampolgár számára feltárhatjuk a fegyveres segítségnyújtás részleteit, de

ebben a helyzetben ezt nem fedhetjük fel a Kreml és Vlagyimír Putyin előtt”

– mondta a cseh védelmi miniszter, hozzátéve, hogy a közeljövőben újabb fegyverszállításra tesz javaslatot a kormánynak mintegy 600-700 millió korona értékben.

Černochová emlékeztetett, hogy nem csak az ő tárcája áll ki Ukrajna mellet, hanem a civil szféra is, amely eddig mintegy 1,2 milliárd cseh koronát gyűjtött össze és adományozott a prágai ukrán nagykövetség által létrehozott különleges alapnak abból a célból, hogy a befolyt összeget fegyverekre költse. A védelmi miniszter a civilek mellett a cseh vállalatokról is szót ejtett. „A fegyvergyártó vállalatok támogatása mellett sem mehetünk el szó nélkül, mert ez az iparág további fegyverekkel támogatja Ukrajnát” – tette hozzá Černochová.

Jevhen Perebyjnis Ukrajna prágai nagykövete hangsúlyozta, hogy „vannak olyan országok, melyek nagyon nagy mértékben támogatják Ukrajnát, és Csehország minden kétséget kizáróan ezen országok közé tartozik.

Jana Černochová nem erősítette meg, de nem is cáfolta Lloyd Austin amerikai védelmi miniszter néhány napja elhangzott kijelentését, mely szerint a csehek katonai helikoptereket is szállítottak az ukránoknak. Az amerikai politikus a cseh segítséggel kapcsolatban rakétavédelmi rendszerekről is beszélt. A prágai sajtó fényképeket közölt arról, ahogy T-72-es típusú tankokkal megrakott tehervonat indult Prágából Ukrajnába. A miniszter rámutatott, hogy a fegyverszállításokhoz hasonlóan nagyon jelentős az Ukrajnának nyújtott cseh humanitárius segítség is.

A belügyminisztérium közlése szerint eddig mintegy 360 ezer ukrajnai menekült kapott speciális cseh vízumot, amely egyéves tartózkodásra, egészségügyi ellátásra, munkavállalásra és az oktatási intézmények igénybevételére jogosít fel.

Nyitókép: Thierry Monasse/Getty Images