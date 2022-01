Fiatalkorúak bántalmaztak egy 11 éves lányt Szlovákiában – a nagypolitikáig jutott az ügy

A 11 éves kislányt ért támadás újév másnapján történt. Az ügyben az illetékes Szenci Járási Rendőrkapitányság indított eljárást, de az eset érzékeny voltára való tekintettel az országos rendőr-főkapitányság is nyilatkozatot tett közzé a Facebookon. Azt írták, vizsgálatot folytatnak egy kiskorú lánygyermek ellen intézett támadás körülményeinek a felderítésére, de részletes tájékoztatással nem szolgáltak.

Az esetet azonban felkapta a média, és a nyilvánosságra került információk szerint január 2-án az annamajori volt földműves szövetkezet csarnokában 14, 15 és 16 éves fiatalok

bántalmaznak és erőszakkal szeszes ital fogyasztására kényszerítenek, majd levetkőztetnek egy 11 éves kislányt,

akit ezt követően többször megütöttek, a bántalmazást pedig videóra is vették. Az áldozat több sebesüléssel került kórházba, de sérülései ellátása után hazaengedték. A lány bántalmazásakor az egyik támadó azt mondta a többieknek, hogy nem kell félniük a következményektől, mert az édesanyja rendőrként dolgozik.

A sajtóban megjelent információk szerint nem egyedüli esetről van szó. A csoport, amely a január 2-i történés kapcsán tett szert „országos ismertségre”, korábban is támadást intézett más gyerekek ellen. A Markíza televízió szerint több tanú is igazolja, hogy fiatalok egy csoportja a környékről azzal szórakozik, hogy kortársaikat vagy kisebbeket megvernek és mindezt videóra rögzítik. Tavaly egy 15 éves lányt is hasonló atrocitás ért, amit ugyanez a csoport követhetett el.

A 11 éves kislányt ért támadásról készült videófelvételek a legfelsőbb szintekre is eljutottak. Boris Kollár, a parlament elnöke a soron következő koalíciós tanács ülésén szeretne foglalkozni az üggyel, és azt is tudni akarja, mit tesz a belügyminiszter a fiatalok zaklatásának megakadályozása érdekében. Roman Mikulec belügyminiszter úgy fogalmazott, a kamaszok körében történő zaklatás akár online, akár offline formája nagyon komoly és érzékeny téma minden fél számára. „Szívesen találkozom a házelnökkel, hogy megvitassuk a kérdést” – válaszolta a belügyi tárca vezetője, hozzátéve, hogy a politikusok legfontosabb feladata, hogy nyugalmat és egyensúlyt teremtsenek a társadalomban.

Az ügyet megvizsgálják a parlament belbiztonsági bizottságának legközelebbi ülésén is, ezt Grendel Gábor a parlament alelnöke kérte a bizottság elnökétől. „Megvizsgálunk minden gyanút, amely ezt az ügyet kíséri. Leginkább azt, hogy a rendőrség megtett-e mindent, amit kellett” – jegyezte meg Grendel a Facebook-oldalán.

Szlovákiában 14 év felett mindenki felel a saját tetteiért, noha a fiatalkorúak a kiszabható büntetés felét kaphatják. Garázdaságért így például öt év helyett legfeljebb két és fél évet kaphatnak az elkövetők.

Nyitókép: Pixabay