Izzadhatott András herceg a szexvádról szóló meghallgatás miatt

A fő kérdés: tagja volt-e a brit királynő egyik fia annak a baráti vagy ügyfélkörnek, amelyiknek az elítélt, majd a börtönben meghalt szexuális bűnöző, Jeffrey Epstein kiskorú lányokat „adott kölcsönbe” szexuális szolgáltatások céljából?

András herceg, Károly trónörökös testvére több interjúban is tagadta, hogy szexuális kapcsolata lett volna az egyik állítólagos áldozattal, aki akkor, húsz éve még kiskorú volt. Az ügy most egy New York-i bíróságon került elő, amelynek döntenie kellett: érvényes-e az az a 2009-es, bíróság által szentesített alku, amely szerint az egyik áldozat vállalta, hogy többé nem perel be senkit az üggyel kapcsolatban és ezért cserébe kap félmillió dollárt.

Tény, az amerikai pénzügyi befektető Jeffrey Epsteint szexuális bűncselekmények, köztük kiskorú prostitúcióra ösztönzése miatt sok-sok évvel ezelőtt elítélték és felvették a szexuális bűnözők lajstromába. Tavaly augusztus 10-én meghalt a cellájában, miközben egyik perének kimenetelére várt.

A 66 éves milliárdos befolyásos barátai között volt Bill Clinton és Donald Trump egykori amerikai elnök, Kevin Spacey és Chris Tucker színészek, akiket egy magángépen reptetett Afrikába. És köztük volt a brit András herceg is, akiről azt állította Epstein egyik áldozata, Virginia Giuffre, hogy 20 évvel ezelőtt, 17 éves korában „odaadták” a hercegnek, akivel három alkalommal is szexuális kapcsolatot kellett létesítenie.

Az ügyben már korábban elítélték Epstein volt barátnőjét, Ghislaine Maxwellt, aki a vád szerint részt vett a lányok kerítésében és ott volt, amikor a hercegnek bemutatták a fiatal lányt. Giuffre azt mondta: nyílt és burkolt fenyegetések és a befolyásos emberektől való félelem miatt ment bele a szexbe Andrással.

Maga a herceg többször is tagadta az állításokat és azt mondta, „nem emlékszik rá”, hogy találkozott volna a lánnyal.

Azt a fotót, amely róluk készült és amelyen keze a lány derekán nyugszik, nem tudta megmagyarázni. Viszont egy elhíresült interjúban arra határozottan emlékezett, hogy az állítólagos találkozó időpontjában egy pizzériába ment a gyerekeivel – amiből mém lett.

Az ügyet komplikálja, hogy a sértett, az azóta felnőtt Virginia Giuffre a 2009-es bírósági alkuban „örökre” vállalta, hogy nem perel be senki mást az Epstein-ügyben, aminek nyomán félmillió dolláros kártérítést kapott. Az addig titkos egyezség szövegét hétfőn hozta nyilvánosságra egy New York-i bíróság.

A 38 éves nő tavaly nyáron mégis polgári peres eljárást indított New Yorkban a herceg ellen, azt állítva, hogy a „háromszori abúzus továbbra is komoly érzelmi és pszichológiai fájdalmat és kárt okoz neki”.

András ügyvédei a 2009-es kártérítési alkut lobogtatva próbálták elérni a bíróságon, hogy állítsák le a polgári peres ügyet.

Az eseményeket kommentáló Moira Penza amerikai volt szövetségi ügyész szerint azonban nem voltak jók a herceg esélyei, hogy védelmet nyújtson neki Giuffre Epsteinnel kötött korábbi alkuja. Érvelése szerint: „amikor egy ilyen ügyben korlátlan számú ember kap immunitást a vád alól, akkor az efféle rendelkezéseket a bíróságok általában hatályon kívül helyezik”.

A londoni rendőrség a döntéstől függetlenül még októberben közölte, hogy Nagy-Britanniában nem indítanak bűnügyi eljárást a herceg ellen.

