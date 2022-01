Szlovákiában kinyitottak az éttermek, de nem mindenki előtt

Csaknem hathetes zárva tartás után hétfőn kinyithattak Szlovákiában az éttermek és a kávéházak. A fogyasztás csak a beoltottak és a Covid-19 betegséget már leküzdők számára lehetséges. Az oltatlanok számára továbbra is csak ételkiadóként működhetnek az éttermek, melyekre így is több szabály érvényes. Például ételt és italt csak ülve lehet fogyasztani, hogy ellenőrizni lehessen a távolságot. Egy asztalnál pedig legfeljebb négyen foglalhatnak helyet, kivéve ha mindenki egy háztartásból érkezett.

A szlovák kormány korábban azért döntött az ünnepi időszak alatti zárva tartás mellett, hogy minimalizálja a koronavírus terjedésének lehetőségét. A vendéglátóhelyek viszont még mindig csak fél házzal üzemelhetnek. Ezt Vladimír Lengvarský egészségügyi miniszter is megerősítette. „Minden esetben csak 50 százalékos kihasználtsággal működhetnek, és továbbra is be kell tartani a szigorú higiéniai előírásokat.

Csak a már beoltottak és a betegségen átesettek fogyaszthatnak helyben”

– mondta az egészségügyi tárca vezetője.

A gasztroszektor képviselői üdvözlik a döntést. Vladimír Machalík, a Még mindig van étvágyunk nevű társulás képviselője szerint ugyanakkor a beígért kompenzációról sem szabadna megfeledkeznie az államnak. „Bízunk benne, hogy a kompenzációt megkapjuk. Számunkra nagyon fontos, hogy Lengvarský miniszter tudatosítsa, az éttermek hosszú távon nem maradhatnak bezárva” – fogalmazott Machalík.

A január 3-i étteremnyitás ugyanakkor nem kötelező érvényű. Vannak olyan vendéglátósok, akik a szabályokat övező bizonytalanság miatt még kivárnak, és csak egy héttel később nyitnak, hiszen január 9-ig még érvényben van Szlovákiában a kijárási tilalom. Mindez azt jelenti, hogy nyolc óra után még mindig nem térhet be senki vacsorázni vagy legurítani pár italt egyik vendéglőbe sem.

A Szlovákiával szomszédos országok – köztük Magyarország – éttermei és kávéházai is profitáltak a szlovákiai vendéglátóhelyek november 25. óta tartó zárva tartásából. A határ menti éttermek és kávézók parkolóiban néha több szlovák rendszámú autót lehetett látni, mint hazai jelzésűt. Szlovákiában egyébként továbbra is enyhén, de csökken a kórházakban kezelt fertőzött, illetve fertőzésgyanús páciensek száma, ami jelenleg közel 2300. A kórházban kezeltek megközelítőleg 84 százaléka vagy nincs beoltva, vagy csak az oltás első adagját kapta meg.

Nyitókép: Halfpoint Images/Getty Images