Megfejthették, ki volt a kódos gyilkos - csak már későn

A Case Breakers nevű magánnyomozó csoport azt állítja, tudja, hogy ki terrorizálta az 1960-as években az embereket San Francisco környékén.

A Zodiákus névre elkeresztelt sorozatgyilkos legkevesebb öt embert ölt meg és soha nem sikerült azonosítani.

Azért kapta ezt az érdekes nevet, mert

különböző kódolt üzenetekkel heccelte a nyomait kutató rendőröket

és az újságokat is és állítása szerint 37 embert gyilkolt meg.

A történetet két film is feldolgozta, a Zodiákus, Robert Downey Jr és Jake Gyllenhaal főszereplésével és a Clint Eastwood főszereplésével folytatott Dirty Harry. Az amerikai lapok a mai napig évente több száz tippet kapnak a potenciális gyanúsítottakról.

A Case Breakers nevű csoport 40 önkéntesből áll, megtalálhatók köztük egykori rendőrök, törvényszéki szakértők, katonák, jogi és kutató háttérrel rendelkező emberek és újságírók.

A jegelt ügyekre szakosodott csoport azt állítja, hogy a Zodiákus a 2018-ban meghalt Gary Francis Poste, akit egy másik, eddig hozzá nem kötött gyilkossággal, egy tizenéves lány megölésével is gyanúsítanak.

For everyone saying the evidence is not enough?? He has the exact same scar and his full name was needed to crack the zodiac anagram they couldn’t figure out for years?? That’s him. https://t.co/eUk9KUvvzJ — Kales (@Kalesssssss) October 6, 2021