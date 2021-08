Szlovákia a kabuli menekítésről: rendkívül rossz körülmények voltak

Eduard Heger szlovák miniszterelnök a kimenekítési akcióról elmondta, hogy a védelmi, kül- és belügyminisztérium csapata több napig, óriási elszántsággal dolgozott a művelet előkészítésén. A kitartásuknak és a jó nemzetközi kapcsolatoknak hála az evakuálás sikerrel zárult. „Külön elismerés jár Jaroslav Naď védelmi miniszternek és Ivan Korčok külügyminiszternek” – mondta a kormányfő.

Utalt rá, hogy az akció egyik legnehezebb része az volt, amikor a menedékkérőket át kellett juttatni a tálibok ellenőrzésén.

Eduard Heger köszönetet mondott az amerikai katonáknak is, akik a művelet egész ideje alatt segítő kezet nyújtottak a szlovák alakulatnak. A szlovák miniszterelnök szerint nélkülük a menekülők evakuálása nem történhetett volna meg. A műveletet a legsikeresebb missziónak nevezte.

Ivan Korčok külügyminiszter drámainak minősítette az afganisztáni körülményeket. Elmondta, hogy a szlovák speciális egység szombaton érkezett meg Afganisztánba, és két éjszakát kellett eltöltenie a kabuli repülőtéren. „De hála a Szlovák Fegyveres Erők és a diplomatáink profizmusának, sikerült evakuálni 28 embert, akik mind biztonságban vannak” – erősítette meg a szlovák diplomácia vezetője. 14 ember az Egyesült Államok segítségével jött Szlovákiába, további 14-et pedig a szlovák katonák evakuáltak.

Közülük hatnak volt tartózkodási engedélye, tizenegy nőnek és tizenegy gyereknek pedig vannak szlovákiai kapcsolatai és tartózkodási engedélye is. Mind a huszonnyolcukat rögtön a landolást követően biztonsági vizsgálatnak vetették alá, és mindenkinek ellenőrizték a kilétét. Jelenleg Kelet-Szlovákiában, a homonnai karanténközpontban tartózkodnak. A védelmi miniszter is megerősítette, hogy a szlovák katonák 70 órát töltöttek az afganisztáni reptéren, ahol közvetlen kapcsolatban voltak a tálib katonai egységekkel is.

Jaroslav Naď elmondta, a folyamat hosszabb ideig tartott, mert a lehető legtöbb személyt szerették volna elhozni.