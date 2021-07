Enyhítés után káosztól tartanak Szlovákiában

A Szlovák Alkotmánybíróság felfüggesztette a Közegészségügyi Hivatal határátlépésre vonatkozó rendeletének hatályosságát, melynek értelmében július 9-től a külföldről hazatérő beoltatlan személyeknek karanténba kellett vonulniuk, kivéve azokat, akik ez alól valamilyen kivételt élveznek. Az alkotmánybírók szerint a Szlovákiába érkező beoltatlanokra karantén várt volna, azokra, akik csak a vakcina első adagját kapták meg eddig, és nem tekinthető teljesnek a védettségük, viszont nem, noha még az ő szervezetükben sem termelődött annyi ellenanyag, hogy teljesen védettnek érezhessék magukat.

Az alkotmánybíróság egyúttal hatályba helyezte a Közegészségügyi Hivatal korábbi, júniusi rendeletét, amely zöld, piros és fekete kategóriába sorolja az országokat, és ez alapján határozza meg a karanténra vonatkozó szabályokat.

A fő szempont tehát nem az lesz, be van-e oltva a Szlovákiába visszatérő személy, hanem az, hogy mennyire biztonságos országból érkezik.

Ezáltal a külföldi utazás után a nem beoltottaknak nem kell feltétlenül házi karanténba vonulniuk, és az ingázókra is enyhébb feltételek vonatkoznak.

A kormánypárti Za ľudí elnöke szerint ez a későbbiekben jóval bonyolultabbá teheti a járványhelyzetet Szlovákiában. „A túlzsúfolt kórházakkal az egészségügyi miniszternek kell majd megbirkóznia, nem az alkotmánybíroknak.

Elképzelhető, hogy ez a megoldás káoszt szül majd”

– utalt az alkotmánybírósági döntésre Veronika Remišová.

A most felfüggesztett júliusi rendeletet az ellenzéki Smer támadta meg az alkotmánybíróságon, arra hivatkozva, hogy diszkriminálja azokat, akik nincsenek beoltva, korlátozza a szabad mozgáshoz való jogukat, az ingázóknak pedig a munkavégzéshez való jogát. Robert Fico pártja szerint most viszont újra szabadabban lehet érkezni Szlovákiába, ami csak jót tesz a hazai idegenforgalomnak. „Ha valaki úgy dönt, hogy nem oltatja be magát, azért sem közvetve, sem közvetlenül nem lehet kirekeszteni” – mondta a Smer elnöke.

A kormányzó Szabadság és Szolidaritás párt vezetőjét, Richard Sulíkot nem lepte meg a felfüggesztés. Azt mondta, elfogadhatóbb megoldást kell találni arra, minthogy az oltatlanokat karanténra kötelezzék. „Meg kell engedünk az embereknek azt is, hogy értelmetlen, rossz döntéseket hozzanak, úgy, ahogy ők akarják” – fogalmazott Sulík. A koalíciós vezetők most olyan szabályok kialakítására törekednek, melyek összhangban vannak az alkotmánnyal.

