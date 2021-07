Moszkva nem hagyja, hogy még egyszer behatoljanak a felségvizeire

Függetlenül attól, hogy kinek volt igaza – azaz bombázta-e június 23-án egy orosz harci gép a Krím közelében elhaladó brit HMS Defender hadihajó útvonalát, a felek egy dologban egyetértenek: a hajó megjelenése incidenst váltott ki.

Olyannyira, hogy Vlagyimir Putyin orosz elnök a múlt héten azt mondta: el is süllyeszthették volna a brit járművet, de az nem provokálta volna ki világháborút, mert „a másik fél tudja, hogy nem győzhet”. Putyin is azt állította, hogy figyelmeztető lövéseket adtak le és bombákat dobtak az HMS Defender útjába.

Az oroszok szerint azért, mert megsértették a területi vizeiket, a britek viszont azt mondták, joguk volt az áthaladáshoz, mivel nem ismerik el orosz területként a 2014-ben Ukrajnától elcsatolt Krímet.

A Defender Szevasztopol közelében haladt el, amely már a külvilág által el nem ismert krími népszavazás, majd elcsatolás előtt is az ukrán államtól bérelt orosz haditengerészeti támaszpont volt. Az oroszok szerint a brit hajó három kilométer mélyen hatolt be a krími területi vizekre. A brit védelmi minisztérium szerint ukrán vizeken haladtak át, a nemzetközi jognak megfelelően, és nem is lőttek rájuk.

Dmitrij Peszkov orosz elnöki szóvivő most „jól tervezett provokációnak” nevezte az esetet, és hozzátette: „nyilvánvaló”, „ha megismétlődik, akkor kemény lesz a válasz”.

Peszkov szerint

az Egyesült Államok áll az incidens mögött.

„A hírszerzésünk persze tudja, ki döntött. Úgy gondolom, a hasonló műveleteket inkább a magasabb beosztású bajtársak tervezik az óceán túloldalán” – mondta.

A Fekete-tenger térségében tetőfokára hágott a feszültség, miközben 32 ország, köztük a NATO-tagállamok, Ukrajna, Japán, Dél-Korea és Ausztrália a múlt héten megindították a Tengeri Szél 2021 hadgyakorlatot, amelyet az oroszok figyelemmel kísérnek. A manőverekben ötezer főnyi állomány, harminc hajó és negyven harci gép vesz részt. A NATO megfogalmazása szerint az üzenet az, hogy a Fekete-tenger nemzetközi tenger, amely nyitott a kereskedelem és hajózás előtt, és nem egy ország tulajdona.

Moszkva erre saját gyakorlatokkal válaszolt, melyben húsz harci gépet és helikoptert, valamint S-400-as és Pancir föld-levegő rakétákat tesztelt, és a brit média szerint azt is gyakorolták, hogyan lehet bombázni ellenséges hajókat – derült ki a RIA orosz hírügynökség jelentéséből.

Közben a hétvégén Nakajama Jaszuhide japán védelmi miniszter azt állította, hogy a világ másik végén,

a csendes-óceáni térségben Kína és Oroszország közösen készül egy nagy háború lehetőségére.

El kell rettentenünk Pekinget és Moszkvát. Az, hogy Hawaii közelében gyakorlatoztak, hasonló fenyegetés ahhoz, amikor 70 éve megtámadtuk Pearl Harborban az Egyesült Államokat, amely mostanra az egyik legjobb szövetségesünk lett – mondta.

Nyitókép: MTI/AP/Vlagyimir Isacsenkov