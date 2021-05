Ellenőrzésre kell számítani, ha Szlovákiába tartunk

Michal Slivka, az Országos Rendőr-főkapitányság szóvivője úgy tájékoztatott, az, hogy mikor végeznek ellenőrzéseket a rendőrök, nagyban függ a forgalom nagyságától az egyes határátkelőkön. A Magyarországgal, Ausztriával, Csehországgal és Lengyelországgal közös nyitott határátkelőhelyek száma változatlan marad. A járványügyi bizottság legközelebbi ülésén tárgyalni fognak a jelenleg még lezárt határátkelők újranyitásáról, ez viszont függ a szomszédos országok járványhelyzetétől is.

Csehország viszont továbbra is a magas fertőzésveszélyű országok közé sorolja Szlovákiát. A szlovák külügyminisztérium szerint ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a szlovák állampolgárok 24 óránál nem régebbi antigénteszttel, vagy 72 óránál nem régebbi PCR-teszttel utazhatnak Csehországba.

Szlovákiában egyre kevesebb új koronavírus-fertőzöttet regisztrálnak az utóbbi időben, és csökken a kórházban ápoltak száma is, ami azt jelzi, hogy az ország kilábal a Covid-19 betegségből. „Jelenleg naponta 30 pácienst fogadunk a kórházakban, tehát kevesebb mint tizedét annak, amennyit a mostani járványhullám tetőpontján fogadtunk” – fogalmazott Matej Mišík, az Egészségügyi Elemzések Intézetének vezetője. Szlovákia legtöbb járása sárga vagy narancssárga besorolású. Ezekben a járásokban már az éttermek belső helyiségeiben is megengedett a fogyasztás. A narancssárga járásokban négyen, a sárgában hatan ülhetnek egy asztalnál. A reszpirátor helyett a szájmaszk viselete is megengedett.

A Közegészségügyi Hivatal új rendelete szerint, amely szabályozza a karanténkötelezettséget a Szlovákiába érkezők számára, hétfőtől az utazási szemafor feltételeinek megfelelően módosítják a rendszert a határokon. Minden szín esetében más szabályok érvényesek hazatéréskor. „Érvényes a 14 napos karantén, de a zöld országok esetében ez kiváltható az oltással, az igazolással arról, hogy átestünk a betegségen, vagy PCR-teszttel. A piros országok esetében karanténba kell vonulni, amely véget érhet a nyolcadik napon negatív PCR-teszttel” – részletezte Vladimír Lengvarský szlovák egészségügyi miniszter.

Az ingázókra, a diákokra és a teherforgalomra vonatkozó általános kivételek továbbra is érvényben maradnak a határokon. Ellenőrzés során az országba érkezők negatív antigén teszt mellett felmutathatják az oltásról, illetve a koronavírus-fertőzés leküzdéséről kiállított igazolást is.

Nyitókép: MTI/Komka Péter