Boris Johnson aggódik az indiai variáns miatt, de marad a brit nyitási menetrend

Boris Johnson brit miniszterelnök bevallotta: aggasztja a B.1.617.2 néven ismert indiai koronavírus-variáns gyors elterjedése.

A szigetországban egy hét alatt körülbelül 520-ról több mint 1300-ra ugrott az új törzs által fertőzöttek száma. Csak Londonban 400 ilyen esetet regisztráltak, míg a második leginkább sújtott körzet Észak-Nyugat Anglia.

A hatóságok szerint nem lehet azt mondani, hogy jelentősen elterjedt volna az országon belül az új vírusvariáns, de sok kisebb gócpontban jelen van – jegyezte meg az Evening Standard című lap.

A kormány most azzal az ötlettel játszik, hogy

10 millió ember számára előre hozza a második vakcinadózis időpontját,

hogy időben megfékezze a SAGE tudományos tanácsadó testület szerint a kenti változatnál 30 százalékkal gyorsabban terjedő mutációt.

Angliában az indiai variáns ellenére hétfőn a tervek szerint megnyitják a vendéglátó helyek beltéri részét és immár hivatalosan engedélyezik, hogy az emberek átöleljék egymást – a BBC még útmutatót is közölt „a biztonságos ölelkezésről”.

Nadhim Zahawi, az oltási programért felelős miniszter közben azt mondta: az olyan területeken, ahol aggodalmat kelt az indiai variáns, a fiatalabbak számára is hozzáférhetővé tehetik a vakcinát – annak ellenére, hogy a programban most a 38 évnél idősebbek vannak soron.

A Pfizer-szérummal beoltottak pedig gyorsabban megkaphatják a második dózist és az ilyen helyeken az összes lakost felkérik, hogy végezzen el ingyenes PCR-tesztet. A tömeges tesztelést az ország 15 pontján indítják meg. A Mr. Lockdownként is emlegetett Matt Hancock egészségügyi miniszter igyekezett olyan benyomást kelteni, hogy a kormány a kezében tartja az ellenőrzést.

„Nem fogunk habozni, ha további fellépésre van szükség” – mondta, bár azt nem magyarázta el, hogy ez mi lehet.

A Standard szerint Londonba sok esetben Indiában megfordult utazók hozták a vírust és volt, aki előre hozta a hazautat, amikor kiderült, hogy a brit kormány a „piros” listára teszi Indiát. (Ebben az esetben a visszatérőknek kötelező és költséges karanténhotelbe kell vonulniuk).

Ugyan most felmerült az is, hogy ismét egy-egy körzetben vezethetnek be karanténokat, de tudományos szakértők szerint ezek tavaly sem hozták meg a kívánt hatást. Johnson miniszterelnök sem zárta ki ezt az opciót, amikor az ezt firtató kérdésre azt mondta „egy sor lehetőségünk van, hogy úrrá legyünk a helyzeten. Nyilvánvalóan ott a tömeges tesztelés és lekövetés. De világos, hogy a közvélemény nem akarja, hogy bármit is kizárjunk. Az adatok alapján fogunk dönteni”.

A politikusok zavart keltő nyilatkozatai ellenére ugyanakkor a brit kormány továbbra is kitart a jövő hétfői karanténlazítás mellett.

Közben az Európai Gyógyszerhatóság közölte: „elég biztosak abban”, hogy a jelenlegi vakcinák hatásosak az indiai variánssal szemben is.

Nyitókép: MTI/AP/Getty/Pool/Dan Kitwood