India: a kutatók a variánsok szerepét keresik

Úgy tűnik, az első indiai variáns nemcsak gyorsabban terjed, de valamivel ellenállóbb az immunitással szemben is, mint a korábban globálisan elterjedt koronavírustörzs: állatokon végzett kísérletek mindezen túl arra is utalnak, hogy akár halálosabb is lehet az általa okozott megbetegedés. A B.1.617 néven is ismert variáns nemcsak Indiát tarolta le, de már 40 másik országban is megjelent a Nature cikke szerint.

Az első indiai variáns dominál

Két hete úgy tűnt, többféle törzs is felelős az indiai állapotokért. A brit variáns, a B.1.1.7 Delhi mellett Pándzsáb tartományban is domináns, egy még újabb indiai változat, a B.1.618 Nyugat-Bengálban tarolt, míg a B.1.617 Mahárástrát dominálta. Azóta azonban a B.1.617 visszaszorította a másik indiai variánst Nyugat-Bengálban, számos más tartományban is egyeduralkodóvá vált, és Delhiben is egyre nagyobb teret nyer magának.

Vannak, akik szerint ez arra utal, hogy az eredeti indiai variáns milyen könnyen terjed: a szakemberek egyetértenek abban, hogy az az iram, amellyel átveszi a vezető szerepet, arra utal, hogy jobban fertőz. A WHO ezzel párhuzamosan

aggodalomra okot adó variánsként nevezte meg a törzset,

mely ezzel "elit klub" tagja lett. Az aggodalomra okot adó variánsok közt a dél-afrikai, a brazil és a brit található még meg.

Sok területen aggasztó

A B.1.617-re először októberben bukkantak: februárra Mahárástra tartományban már az esetek hatvan százalékáért ez a variáns volt a felelős. A variánsban nyolc mutáció található a sejtekhez való kapcsolódásért felelős tüskefehérjén, ezek közül kettő más törzsek esetében fertőzőbbé tette a vírust, egy pedig a brazil törzs esetében segített az immunitás megkerülésében.

Laboratóriumi kísérletek bebizonyították azt is, hogy könnyebben lép be a belek és a tüdő sejtjeibe, állatkísérletek pedig megmutatták, hogy az ezzel a variánssal megfertőzött hörcsögök tüdejében gyakoribb volt a gyulladás, mint más törzsek esetében.

További kísérletek eredménye szerint az antitestek sem olyan hatékonyan tudnak fellépni a törzs ellen, mint más variánsokkal szemben:

Indiában a CoviShielddel, az AstraZenecának a helyi Szérum Intézet által Indiában gyártott oltásával immunizált egészségügyi dolgozók közül többen is elkapták az indiai törzs okozta fertőzést. Laborkísérletek is kimutatták, hogy a semlegesítő antitestek nem tudnak olyan hatékonyan dolgozni a variánssal szemben.

Kis számú esetről van szó ugyanakkor, és a súlyos állapotok kialakulását az oltások még így is megelőzik, így azoknak fontossága kiemelt. A szakértők emellett abban is egyetértenek, hogy az indiai variánsra oda kell figyelni.

Változás a nyomornegyedekben

Még valami akad Indiában, amire rájöttek, hogy figyelni kell: a nyomornegyedek tisztasága. A korábbi, embertelen állapotoktól mostanra odáig jutott a Dharavi nevű, mumbai nyomornegyed, melyben 55 ezer, zömében egyszobás otthonban él 850 ezer ember, hogy

naponta takarítanak, van kézfertőtlenítési lehetőség, a használt betéteket és tamponokat nem szétdobálják, hanem gyűjtőhelyre teszik, és a használók is maszkban érkeznek,

írja a Reuters. Helyi lakosok elmondása szerint az itt élők is elkezdtek jobban figyelni életkörülményeikre: a keskeny utcák jóval tisztábbak, mint egy évvel ezelőttig voltak, mindenki másképp tekint a tisztaságra, mint eddig tette. A közösségen belüli gyakori tesztelés is segít abban, hogy a nyomornegyedek ne váljanak óriási koronavírus-központokká.

Nagy bajban vannak ugyanakkor az indiai vidéken élők: vannak falvak, amelyeknek orvosa nincs, de több száz koronavírusos betege akad, írja a CNN. A kis falvakban élők hiába próbálkoznak több kórházban is, ha valamelyik szerettük megfertőződik: gyakran mindenhonnan elküldik őket. Ezeken a helyeken a nemzetközi segélyszállítmányok sem segítenek, mivel azokat a sűrűn lakott területekre irányítják. A falusiaknak csak a félelem marad.

Az Európai Bizottság azt javasolta az uniós tagállamoknak, hogy tegyenek összehangolt intézkedéseket az Indiából Európába történő, nem feltétlenül szükséges utazások ideiglenes korlátozására a koronavírus indiai változata terjedésének visszaszorítása érdekében - közölte az uniós bizottság szerdán.

Nem ajánlja az EU

A brüsszeli testület közleményében fontosnak nevezte, hogy az uniós tagországok szigorú intézkedésekkel a lehető legnagyobb mértékben korlátozzák az Indából Európába történő utazásokat. Azt ajánlotta, hogy a dél-ázsiai országból érkezők esetében a tagországok tesztelési és szigorúan ellenőrzött karanténkötelezettséget írjanak elő.

A korlátozások nem érinthetik azokat, akik kényszerű okokból, vagy munkavégzés miatt utaznak Európa és India között. Az uniós állampolgároknak és az Európában tartózkodási engedéllyel rendelkezőknek, valamint családtagjaiknak továbbra is lehetővé kell tenni, hogy szigorú tesztelési és karanténkötelezettség mellett hazautazhassanak - tették hozzá.

A rendelkezésre álló információk szerint az indiai változat fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok. Újabb testeket mosott partra a Gangesz Bihar államban 71, a szomszédos Uttar Prades államban pedig 25 holttestre bukkantak a Gangesz folyóban, ami azt jelezheti, hogy a koronavírus második hulláma már India vidéki területein is erőteljesen pusztít. Korábban az Infostart is megírta, hogy vélhetően koronavírusban elhunyt ember testét vetette partjára a folyó. Most Uttar Pradeshben találtak testekre: a helyi lakosok szerint a szagra már napok óta panaszkodtak, de a hatóságok akkor vették őket komolyan, amikor az első hírek megjelentek a folyóból a partra került testekről.

A holtakat eltemetik, vizsgálat indul a testek ügyében. A hatóságok szerint a folyóban sodródó holttestek a járvány olyan áldozatai lehetnek, akiknek hozzátartozói nem engedhették meg maguknak a hagyományos hamvasztás költségeit, és ezért szeretteiket a folyó vizébe engedték. A holttestek négy-öt napja lehettek a vízben. Az északkelet-indiai Bihar állam vízgazdálkodási minisztere közölte, hogy hálót feszítettek ki a folyóban Uttar Prades állam határánál, és a hatósági járőrözést is megerősítették azon a környéken. A spanyolnáthajárvány idején lehetett ilyesmit tapasztalni utoljára a Gangeszen.

A második hullám - új, a korábbinál fertőzőbb vírusvariánsokkal - februárban kezdődött Indiában, de szakértők még mindig nem tudják megjósolni, mikor tetőzhet a járvány.

Az indiai államok vezetői azt követelik, hogy az ország vezetése fokozza a vakcinagyártást, és állítsa le az oltóanyagok exportját. Oltás nélkül az emberek "ugyanígy tömegével fognak meghalni a járvány harmadik és negyedik hullámában" - vélekedett Delhi főminiszter-helyettese.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) szerdán közölte, hogy

a világ 44 országában azonosították eddig

a koronavírus Indiában felfedezett, B.1.617 elnevezésű változatát, amely a rendelkezésre álló információk szerint fertőzőbb, mint a korábban ismert variánsok.

Minden Infostart-cikk a koronavírusról itt olvasható!

Nyitókép: MTI/EPA/Dzsagadis Nv