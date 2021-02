Nyitás: jól állnak az oltások terén, de nem csak arra hagyatkoznának a britek

Az úgynevezett koronavírus-rapidtesztek teszik majd lehetővé az angliai szórakozóhelyek és egyéb intézmények megnyitását. Erről beszélt a brit oltási programért felelős miniszter, Nadhim Zahawi.

Sok klub és diszkó március óta zárva tart. A pubok, éttermek, színházak és mozik egy időre ki tudtak nyitni, amikor az első járványhullám után lazítottak a szigoron.

A normális élet kulcsa most a terhesteszthez hasonló, úgynevezett lateral-flow teszt lehet, hangoztatta Zahawi. Egy ilyen vizsgálat 30 perc alatt megmondja, hogy az illető koronavírus-fertőzött-e, bár nem olyan pontos, hogy az etalonnak számító, de jóval drágább és időigényesebb a PCR-teszt.

A brit kormány elképzelése az, hogy csúcsra járatja a tesztelést a különösen fertőzött körzetekben, de emellett az iskolákban, munkahelyeken és egyéb intézményekben, ahol tünetmentes fertőzöttek is előfordulhatnak.

Azt, hogy a lateral-flow a tömeges vakcinálás mellett az egyik kiút, maga Boris Johnson miniszterelnök állítja, aki szerint ezzel most „a gazdaság olyan ágazatait is meg lehet majd nyitni, amit tavaly nem tudtak”.

A színházak és nightklubok jelentették korábban az igazán kemény diót – fejtegette.

Hogy ezek után lehet-e számítani gyors változásra? Nem biztos. A kormányfő egyből hozzátette, hogy „még az elején járunk”, a kabinet szorosan nyomon követi a fertőzési mutatókat, mert ezek alapján lehet majd feloldani a lezárást „óvatos, de visszafordíthatatlan módon” – magyarázta Johnson.

A kormányfő most két tűz közé került: óvatosságra és az adatok alapján való döntésre intik tudományos tanácsadói. Saját pártja több tucat képviselője viszont a hétvégén olyan levelet küldött neki, amiben azt követelik, hogy április végére minden karanténkorlátozást oldjon fel. Johnson most azzal próbálja nyugtatni őket, hogy a jövő héten mutatja be a feloldásokról szóló menetrendet a „lehetséges legkorábbi dátumokkal”.

Az oltásért felelős minisztere azonban megjegyezte:

egyelőre még nincs elég adat arról, hogy a fertőzési ráta a lezárás, vagy a nyugati világban vezető brit oltási program miatt esik-e.

A brit kormánypolitika része, hogy nem teszi kötelezővé az oltást – az oltáselleneseknek és az oltási igazolvánnyal nem rendelkezőknek viszont fel kell készülniük, hogy nem nagyon tudnak majd utazgatni. Ezt David Nabarro, az Egészségügyi Világszervezet Európai képviselője mondta. Lesz-e vakcinaútlevél? – tették fel neki a kérdést az ITV műsorában. „Idővel kialakulhat egy olyan rendszer, amellyel az emberek igazolni tudják a Covid-immun státuszukat. Először is, a kormányoknak egyezségre kell jutniuk. Másodszor, be kell vonni azokat az embereket, akik átestek a betegségen, hogy igazolni tudják az antitestek meglétét” – mondta.

Közben – ha együttérző hangnemben is, de – elismerte: diszkriminálhatják azokat, akik „nem voltak abban helyzetben, hogy megkapják a védőoltást”. Közben a brit kormány adatai szerint Anglia területének 96 százalékán esett a koronavírus-fertőzések száma.

Nyitókép: MTI/AP/Alberto Pezzali