Történelmi lépés a "meg nem történt" izraeli-szaúdi találkozó

Az izraeli média először világgá repítette a hírt, majd a szaúdi hivatalos szervek cáfolták, hogy vasárnap személyesen találkozott volna Benjamin Netanjahu izraeli kormányfő a sivatagi királyságot gyakorlatilag irányító Mohamed bin-Szalman koronaherceggel.

Apparently this is the flight which took Netanyahu and his mossad choef City of neom to meet MBS and pompeo.interssting times. pic.twitter.com/CvhoDKxx9p — Badar (@badar7899) November 23, 2020