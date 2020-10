Máris lőttek az újabb tűzszünetnek Hegyi-Karabahban

Két, szinte azonnal összeomlott tűzszünet után most itt a harmadik, a vitatott hovatartozású, örmények lakta Hegyi-Karabah enklávéban. A terület hivatalosan Azerbajdzsán része, de az örmény kultúra egyik bölcsője, és elszakadni vágyó örmény kisebbség lakja. Kérdés: meddig tart ki a tűzszünet?

Azerbajdzsán azzal vádolta meg az örmény erőket, hogy aknatűz alá vették Terter városát és a közeli falvakat. Nikol Pasinján örmény elnök erre a Facebookon azt írta, hogy országa „szigorúan tartja magát a tűzszünethez”.

Ezzel annyit mondott, hogy Örményország fegyveres erői tartják be a fegyvernyugvást, nem azt, hogy a Hegyi-Karabahot uraló örmények. Az azeriek számára ugyanakkor gyakorlatilag ez mindegy, mivel a Karabahtól nyugatra fekvő, eredetileg azeri földeket is örmény erők ellenőrzik, így két útvonal is összeköti Karabahot Örményországgal.

Tervek szerint az idén egy harmadik utat is építenek, ami még inkább megkönnyíti a kontaktust Jereván és Karabah között. Ezen a területen található az 1998-ban a világszerte élő örmény diaszpóra támogatásával újjáépített Lacsin-korridor, amely a legrövidebb útvonal Karabah és Örményország között.

Ez az utóbbi napokban már az azeri tűzérség lőtávolába került.

Ha sikerül elvágniuk, akkor Karabah egy létfontosságú ellátási útvonal nélkül maradhat.

A hétfőtől hirdetett tűzszünetről vasárnap adott ki közös nyilatkozatot a Karabahot körbeölelő és korábban elvesztett földjeit visszaszerezni próbáló Azerbajdzsán, a hivatalosan azeri területen fekvő Hegyi-Karabah örmény vezetését támogató Örményország és a közvetítő Egyesült Államok.

Ebben közölték, hogy helyi idő szerint reggel 8-tól, magyar idő szerint hajnal 5-től úgynevezett „humanitárius tűzszünet” lép érvénybe.

A fegyvernyugvásról Stepheh Biegun amerikai külügyminiszerhelyettes, Zohráb Mnacakanyán örmény és Jeyhun Bayramov azeri külügyminiszter állapodott meg. A két külügyi vezető előzőleg pénteken, Washingtonban találkozott Mike Pompeo amerikai külügyminiszterrel.

Donald Trump elnök egy tweetben gratulált a feleknek és a szövegből úgy tűnt, mintha különleges eseménynek minősítette volna a tűzszünetet. „Sok életet meg fognak menteni. Büszke vagyok a külügyi csapatomra” – írta Donald Trump.

Congratulations to Armenian Prime Minister Nikol Pashinyan and Azerbaijani President Ilham Aliyev, who just agreed to adhere to a cease fire effective at midnight. Many lives will be saved. Proud of my team @SecPompeo & Steve Biegun & @WHNSC for getting the deal done! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) October 25, 2020