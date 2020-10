Tönk szélén a nyugati mozik, de miért hasít a japán lánc?

Késik az idei évre beharangozott két nagy közönségfilm, a James Bond legfrissebb epizódja és a Dűne új változata. De van ennél is rosszabb mozihír: a karanténok miatt a tönk szélére kerültek a nagy nyugati mozihálózatok.

Kasszasiker helyett kiürül a kassza

Az amerikai AMC Entertainment kezében van a hazai mozik mellett a brit Odeon hálózat is. Ez a lánc a szigetországban már most is csak pénteken és szombaton tartja nyitva a mozik egy részét. Ráadásul az AMC közölte: rövidesen elfogy a pénze.

Hasonló helyzet fenyegeti a világon második helyen álló Cineworld hálózatot. A londoni tőzsdén bejegyzett cég bezárta összes amerikai és brit moziját – 663 filmszínházat. A hálózatnak 500 millió dollárra van szüksége a túléléshez, különben 45 ezer ember veszítheti el a munkáját.

A két mozicégnek hatalmas csapás volt, hogy az MGM stúdió novemberről jövő áprilisra halasztotta az új James Bond-film bemutatóját – ezzel az idei év fő bevételi forrásától fosztotta meg a cégeket.

Közben hasít a japán mozihálózat

A nyugatiak közben irigykedve tekinthetnek Ázsiára, és figyelhetik, hogy mi történik a világ harmadik legnagyobb mozipiacán, Japánban. A helyi mozilánc, a Toho papírjai a pandémia előtti rekordértékhez közelítenek.

Míg a Cineworld részvényei 87 százalékot estek az idén, az AMC-papírok pedig 44 százalékkal érnek kevesebbet, a márciusi pandémiasokkot követően a Toho-papírok 45 százalékot nyertek vissza, szinte teljesen eltörölve idei veszteségeiket. A részvény jelenleg már csak 9 százalékra áll a tavalyi rekordértékétől.

Hogyan tudnak túlélni a japán mozik?

Japán mozireneszánsza mögött az áll, hogy az ázsiai szigetország kisebb megrázkódtatással élte át a pandémiát, mint a Nyugat: az összes fertőzés egy százaléka volt az amerikai esetekének. Most már fokozatosan enyhítik a távolságtartási szabályokat, ez alapozta meg a Toho talpra állását. A korábbi bezárások után először a nézők felét engedték vissza, jelenleg pedig már teli nézőtér előtt játszhatják a filmeket – ha nem szolgálnak fel pattogatott kukoricát és italt.

A japán kormány közben reklámkampányt indított, ami azt az érzést erősíti az emberekben, hogy

immár biztonságos dolog moziba járni.

Ami még segít: a korábban hollywoodi kasszasikerekre éhes japánok a 90-es évektől elkezdték az egyre minőségibb módon gyártott hazai filmeket nézni. Így a Bond-film és a Dűne késése nem jelent akkora csapást a japán piacnak. Emellett Japánban nincs antitröszt-szabályozás, így a Toho egyszerre mozihálózat és filmstúdió is.

Aaz Asymmetric Advisors nevű, japán részvényekkel foglalkozó szingapúri tanácsadó cég elemzője szerint

„ha az adatokat nézzük, olyan, mintha nem is lett volna válság.

Lenyűgöző, hogyan indult emelkedésnek a vállalat augusztus óta.”

Nyitókép: forrás: port.hu