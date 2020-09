"Út a semmibe": a repülés élménye, pár órás kirándulás alatt

A pandémia nyolcadik hónapjában az emberek unják a saját országukba való bezártságot, és bár vannak ellenpéldák, a legtöbb légicég égeti a pénzt, miközben alig repülnek a gépei.

A pillanatnyi megoldás az „út sehová”, avagy a célállomás nélküli légijárat, egyfajta repülős kirándulás.

Két tajvani légicég a sziget festői partvidéke feletti repülésre csábítja a közönséget, az ausztrál Quantas az Antarktisz felett repülne, a Singapore Airlines pedig októberben indítja „cél nélküli útjait”.

A járatok előnye, hogy ugyanoda szállnak le, ahonnan indultak, tehát nem sértenek karantént.

A tajvani EVA Air első, Hello Kitty tematikájú járata augusztus elején startolt. A három órás út során elrepültek a sziget északi csücske felett, az utasok ezek után megnézhettek néhány japán szigetet, majd az ország dél-keleti partvidékének szépségében gyönyörködhettek.

Közben egy három Michelin-csillagos séf, Nakamura Motokazu főztjét élvezhették a 60 ezer forintnak megfelelő jegyért cserébe.

„Az emberek külföldre akarnak utazni. Az utazók igényeire válaszul alternatív élményt kínálunk” – közölte az EVA Air.

A cég egyik fő riválisa a kínai China Airlines. Az ő egyik „sehova járatukon” gyerekek játszhatták el az utaskísérők szerepét. Az egyik résztvevő, aki két kislányával ült fel a gépre, azt mondta: fel akarta éleszteni az utazás régi érzését.

Néhány ázsiai cég olyan „utat” is kínál, amelynek során ugyan be kell csekkolni és helyet lehet foglalni, de gép fel sem száll.

