Az EU beperelheti a briteket, ha megszegik a brexitalkut

„Be kell-e tartani a szerződéseket?” – erről folyik a vita Nagy-Britannián belül és kívül is. Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen szerint igen, ezért írta a Twitteren latinul, hogy „Pacta sunt servanda”.

Így reagált arra, hogy a brit kormány szerdán közzétette az úgynevezett Belső Piaci Törvénytervezetet, amellyel hatályon kívül helyezhetik az Európai Unióval kötött „válási egyezmény” egyes nehezen kidolgozott passzusait.

Very concerned about announcements from the British government on its intentions to breach the Withdrawal Agreement. This would break international law and undermines trust. Pacta sunt servanda = the foundation of prosperous future relations. — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 9, 2020